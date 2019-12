Cristiano Ronaldo: “La Eurocopa de 2016 es el título más importante de mi carrera”

El jugador de la Juventus de Turín Cristiano Ronaldo ha afirmado que la Eurocopa de 2016 que ganó con Portugal es "el título más importante" de su carrera, además de reconocer que sigue siendo "muy feliz" jugando al fútbol en Italia, donde explicó que quiere jugar "algún año más".



"La Eurocopa de 2016 es el título más importante que gané en mi carrera. Aquella noche reí, lloré, sufrí... Y después me emborraché, claro. Lloré tanto que quede deshidratado y con una copa de champán ya estaba borracho. No suelo beber, pero aquella noche era especial: la más importante", confesó el de Madeira en declaraciones a 'DAZN'.



En relación a su estancia en el 'Calcio', donde está viviendo su segunda temporada, Cristiano dijo estar muy contento. "Me convertí en el único en ganar Serie A, Liga y Premier. Como digo siempre, un trofeo es un trofeo y yo adoro ganarlos. Mi madre aquel día era muy feliz, siempre me sigue, también aquí en Turín", indicó.



"En España me metía mucha presión, me decía 'mañana debes ganar y meter un gol'. Me presionaba, pero entiendo por qué lo hacía. Ahora se preocupa más por como estoy, por mis niños. Ha cambiado", añadió Cristiano Ronaldo, que se define como "un hombre de negocios" aunque el fútbol siga siendo "lo más importante".



"El premio al mejor jugador de la Serie A lo gané yo, así que de momento soy yo: agradezco a los compañeros que me votaron, es un honor", añadió mientras se reía. "Hay muchos más muy buenos, veremos: tenemos muchas opciones. La Juve es el mejor club italiano, con una historia increíble, me gusta estar aquí. Quiero ganar muchos trofeos".



Además, el ex del Real Madrid dijo que tiene la misma motivación que en sus inicios aunque hay algo "distinto". "Cuando comienzas eres más despreocupado, ahora la prioridad es ganar títulos y quedarse en un nivel alto. Después de los 20 años empiezas a tener mucha responsabilidad. Pero estoy feliz, motivado y quiero jugar todavía algún año más", espetó.



En otros asuntos, el luso desveló cuándo nació el famoso grito de su celebración. "Cuando estaba en Madrid y ganábamos todos decían 'síííí' y nació de manera natural, durante un amistoso en Los Angeles ante el Chelsea. No me esperaba que todo el mundo quedara impresionado, pero enseguida esa celebración se hizo famosa y seguí haciéndola", dijo.



Además, Cristiano afirmó que no puede quedarse con "uno solo" de todos sus entrenadores. "Sería injusto citar uno solo, todos fueron importantes. Alguno más, alguno menos, pero todos me enseñaron algo" y reconoció que no le gustaría ser técnico. "Creo que no, eso diría en este momento, quizás en el futuro cambie de idea, pero nunca digas nunca", sentenció.