Nuevo kit de supervivencia para los corredores de la San Silvestre 2019

viernes, 27 de diciembre de 2019, 07:26 h (CET) Laboratorios Urgo ofrece una amplia gama de productos que se convertirán en el mejor aliado de los runners que se aventuran a correr esta carrera popular La carrera de San Silvestre es ya una cita ineludible para los aficionados al running. Celebrada cada 31 de diciembre en ciudades de todo el mundo, reúne a miles de deportistas que enfrentan este reto con enorme ilusión y como broche final del año.

Cuidar la alimentación en los días previos y elegir la equipación adecuada, son solo algunos de los consejos más sonados antes de lanzarse a esta multitudinaria carrera. Laboratorios Urgo destaca los 5 productos que no pueden faltar en el kit del buen runner.

Con una larga distancia por recorrer, la selección del calzado es una de las claves para no sufrir imprevistos, asegurar la correcta transpiración de la piel y evitar roces y heridas.

Además del calzado, el spray de Urgo Actifeet, antiséptico para piel sana con eficacia probada ayuda a proteger los pies asegurando su correcta higiene Se puede aplicar directamente sobre la piel y su perfume a mentol aporta una sensación inmediata de frescor.

Las ampollas causadas por las rozaduras son una de las dolencias más típicas del deportista. Durante una carrera larga se multiplican las posibilidades de que el exceso de fricción provoque la aparición de las dolorosas ampollas y que los kilómetros se puedan hacer interminables.Para este tipo de dolencias Laboratorios Urgo propone URGO Ampollas – Talones, un apósito hidrocoloide de efecto segunda piel que alivia el dolor y favorece la cicatrización de las ampollas.

Un esguince o una torcedura de tobillo es un mal recurrente en deportistas, sobre todo para aquellos que practican una actividad deportiva intensa, y que puede dejar varias semanas sin entrenar.

La venda URGO Strapping es una sujeción indicada para la prevención y el tratamiento de estas lesiones y para asegurar una carrera cómoda y sin preocupaciones. Esta venda elástica sin látex se adapta perfectamente a los movimientos sujetando la zona perfectamente. Además, este producto facilita la reeducación funcional para la vuelta gradual a la actividad deportiva.

Tras una larga carrera pueden producirse dolores musculares derivados de la actividad física prolongada. Para dolores puntuales o recurrentes, Laboratorios Urgo ha desarrollado Urgo Parche de Electroterapia. Este parche aporta un efecto anti dolor inmediato, en diversas zonas gracias a su tecnología TENS (Electro estimulación Nerviosa Transcutánea).

Fácil de utilizar le parche viene preprogramado en sesiones de 20 minutos y con una intensidad ajustable de forma simple para mejorar la comodidad de uso.

Por último, la rodilla es una de las articulaciones que más sufre durante la práctica de actividad física y por ello es imprescindible prestarle especial atención. Con el fin de mantener la salud de las articulaciones Laboratorios Urgo ha desarrollado Urgo Condro Articulaciones, un complemento alimenticio compuesto por Condroitina, Colágeno – una de las proteínas más abundantes en el cuerpo -, Glucosamina, MSM y Vitamina C, que ayudan a mantener saludables huesos y cartílagos.

Sobre Laboratorios Urgo

Multinacional de origen francés, tiene por misión identificar las necesidades del cuidado y la salud de los consumidores y pacientes y dar respuestas innovadoras a partir de su conocimiento tecnológico y científico. Líder del sector en innovación, inversiones en I+D, producción e investigación clínica, demuestra la eficacia terapéutica de sus productos.

