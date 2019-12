Los ataques ransomware se ceban con las empresas españolas Los sistemas de prevención no evitan el ataque, porque cuando lo detectan ya es demasiado tarde y negarse a pagar el rescate supone semanas o meses de trabajo y mucho dinero para “reconstruir” el sistema de información de la empresa Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 27 de diciembre de 2019, 09:10 h (CET)

Empresas de seguridad, emisoras de radio, hospitales… han sido víctimas de ataques ransomware en los últimos meses, con unas consecuencias terribles para su actividad e importantes pérdidas económicas. El ransomware se está convirtiendo en una auténtica y cosiguestosa plaga para las empresas e instituciones españolas y la startup española Loozend se está posicionando como la mejor solución frente a estos ataques.



Un ataque Ransomware bloquea todos los sistemas informáticos y muchas empresas están eligiendo “pagar el rescate” de su información como mejor alternativa para recuperar la normalidad, una situación que anima a los piratas a realizar nuevos ataques.



“Los sistemas de prevención no evitan el ataque, porque cuando lo detectan ya es demasiado tarde y negarse a pagar el rescate supone semanas o meses de trabajo y mucho dinero para “reconstruir” el sistema de información de la empresa” comenta el responsable de informática de una empresa de tamaño medio que eligió pagar el



Según los especialistas, debido a que el punto de entrada inicial es diferente en cada ataque, es imposible proporcionar algo más que consejos genéricos de seguridad a los propietarios de servidores y PCs, a quienes se les recomienda usar contraseñas únicas para todas sus cuentas y mantener las aplicaciones actualizadas con parches de seguridad.



Los últimos ataques se han realizado utilizando el ransomware RYUK que lleva actuando desde hace más de un año y parece estar derivado de otro llamado Hermes. Detrás de algunos de estospropietarios de ser ataques se ha encontrado a grupos criminales rusos, quienes una vez tomado el control de la empresa hacer llegar a sus responsables una petición de rescate a pagar en criptomonedas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.