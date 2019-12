​La tendencia más sorprendente de la primavera 2020: el traje gris

Es de sobra sabido que la sastrería se ha convertido en una de las tendencias más importantes de la temporada otoño/invierno 2020. No se trata de ningún secreto, sino más bien de una obviedad.



Pues bien, podríamos pensar que la primavera nos traerá un tipo de traje con esas tonalidades pastel que se comenzaron a llevar en 2018. Nada más lejos de la realidad: el gris ha venido una vez más con el otoño, pero se queda.



La entrada del buen tiempo no va a suponer ninguna vuelta de tuerca en este sentido, ya que el traje de chaqueta seguirá siendo tendencia en gris.



Las firmas de moda más grandes nos previnieron ya Este retorno a lo serio al que ya han apuntado algunos expertos se convierte en clave en distintas tendencias, pero en lo que a los trajes se refiere, casi se ha vuelto una norma sagrada.



No se trata de ninguna exageración. Algunas de las grandes firmas lo advirtieron ya en su día, subiendo a la pasarela la más sobria versión de un clásico que se resiste a perder su posición. Así las cosas, en el buscador de moda online Lyst se ofrece toda una variedad de modelos de traje de chaqueta en este color.



Las prescriptoras de moda parecían no estar dispuestas a aparcar el camel y otros tonos similares, pero al final no han podido resistirse a los encantos del gris. Como no podía ser de otra forma, hablamos de las grandes amantes de los básicos y las sastrerías como Jeanette Madsen, Sophia Roe, Tine Andrea o Linda Tol.



Sin embargo, han apostado por una silueta que deja atrás esa austeridad que se supone adyacente al traje gris. Las insiders se han decantado por trajes de chaqueta cropped o amplia y con hombros exagerados; pantalones oversize; y detalles que no esperábamos, como tobillos ankle-tie y mandas voluminosas.



Una ligera mirada hacia los noventa Lo cierto es que el color gris como tendencia de la primavera 2020 y con reminiscencias evidentes de la década de la noventa, se esperaba ya que inspirara el año próximo. Había voces que apuntaban a ello, pero los desfiles de primavera-verano para el año que viene han confirmado la tendencia de forma tajante: el gris se llevará en clave sastrería.



El traje gris es una prenda muy evidente de cara al otoño, pero no lo es tanto en los meses estivales. Y sin embargo, las firmas se han pronunciado rotundamente a su favor. Así pues, la casa Max Mara, cuyo color por excelencia es el camel, abrió su desfile de primavera 2020 con cinco modelos vestidas con trajes de color gris, formados por dos o tres piezas.



Por su parte, Haider Ackermann inauguró su show con seis looks con estas mismas características, en tanto que Alexander McQueen, Burberry, Proenza Schouler y Givenchy también han apostado por el traje gris en un momento totalmente inesperado.



La gran ventaja de todo esto parece evidente: ahora podemos estrenar nuestro traje gris, y continuar llevándolo cuando se vaya el frío.