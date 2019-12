Cinco tendencias para el sector hotelero en 2020 ​Los alojamientos están adaptando su propuesta de valor a las tendencias emergentes Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 25 de diciembre de 2019, 10:00 h (CET)

Una de las cadenas de alojamiento asequible más grande de Europa analiza, a través algunos de los directivos de su equipo corporativo, algunas de las tendencias con mayor impacto en el sector hotelero y que marcarán las estrategias comerciales, de producto y de expansión en el 2020.







Orgullosos de encontrar alternativas de viaje a bajo precio: los viajeros no se sienten ya avergonzados. sino por el contrario, orgullosos de ahorrar porque esto implica que han sido capaces de conseguir el mejor valor para su dinero, consiguiendo exactamente lo que necesitan al coste más conveniente. Esta tendencia se alinea con tendencias globales de consumo que van más allá del precio y que están relacionadas con la sostenibilidad, la flexibilidad, la inclusión y la accesibilidad. “La calidad no es ni debe ser antónimo de conseguir precios convenientes y esta creencia se refleja en nuestras habitaciones y áreas comunes, así como otros valores que ofrecemos a nuestros huéspedes, como descuentos en los pases de InterRail o Eurail, aprovechando al máximo nuestras ubicaciones europeas, cerca de estaciones de tren en el centro de la ciudad”.





Experiencias de viaje de trabajo y diversión: a medida que los viajes se hacen más asequibles y no se limitan a ciertos momentos del año, los viajeros tienden a combinar viajes profesionales con estancias de ocio personal, por lo que las opciones de alojamiento deben ser lo suficientemente flexibles como para satisfacer todas las necesidades de los diferentes segmentos. Phillip Winter, CMO de a&o señala que: “estamos acostumbrados a tener espacios sociales virtuales donde compartir y esperamos tener la misma experiencia en los viajes: flexibilidad, inclusión y automatización en perfecta armonía con un diseño de los espacios vanguardista, bello y acogedor es lo que encuentran los viajeros en nuestros alojamientos. Todo ello cumple con las expectativas de todos los perfiles de viajero desde los que viajan por trabajo o las familias o los amigos que viajan por placer” destaca Winter.





Tecnología “transparente” para la personalización: “por nuestra experiencia hemos aprendido que cuando implementamos tecnologías relevantes y útiles para el cliente, nos ayuda a comprender muy bien sus necesidades y prioridades”, dice Phillip Winter, Director de Marketing. Los viajeros confían en la tecnología y quieren encontrar soluciones simples y útiles “internamente hemos desarrollado soluciones de gestión hotelera para satisfacer dichas expectativas por ejemplo estaciones de check-in automático o llaves móviles, que están totalmente adaptadas e integradas en nuestra gestión del día a día”, señala Winter. Cuando la tecnología es tan fácil de usar que se hace invisible, los viajeros se sienten empoderados.





Viajes en familia inteligentes: a medida que los períodos de vacaciones de extienden más durante todo el año, hay más oportunidades para escapadas de corta distancia, que son muy atractivas para familias jóvenes y grupos de amigos. Esta tendencia solo es asequible gracias a los productos y servicios de viaje de bajo coste y a los alojamientos que han entendido estas necesidades para los viajes en familia. “Viajar con niños no es una complicación si sabes que puedes tener una habitación más amplia para compartir con ellos y que ello no implicará tarifas diarias más altas”, afirma Oliver Winter CEO de a&o. Habitaciones, lobbies y áreas comunes con espacios amplios se convierten en lugares excelentes de acogida para familias viajeras que se sienten como en casa. “Hemos introducido servicios destinados a hacer que las familias se sientan muy confortables, desde estancia y desayuno gratis para niños hasta los seis años, habitaciones familiares grandes con hasta dos cunas sin costo adicional, servicio de niñeras o rincones de ocio diseñados pensando en los niños con juguetes y libros”, apunta Oliver Winter.





Destinos emergentes: los viajeros son cada vez más conscientes del impacto del ocio y del turismo en los destinos y se sienten cada vez más atraídos por escapar de lugares saturados para explorar nuevos barrios y atracciones alternativas. "Estamos presenciando una evolución más allá del deseo de ser un local hacia la idea de convertirse en un viajero consciente, dice Oliver Winter, CEO de a&o, "los viajeros quieren cada vez más pasear por áreas urbanas que tengan un encanto único y valga la pena explorar para descubrir planes fuera del circuito turístico tradicional". Según Winter, "las ubicaciones de nuestras nuevas aperturas se eligen con esta filosofía en mente, por lo que nuestros alojamientos se convierten en centros sociales en destinos y áreas urbanas emergentes".

