Campaña de donaciones para ayudar a las personas de Monóvar afectadas por el derrumbamiento de sus casas

martes, 24 de diciembre de 2019, 09:18 h (CET) En busca de l ayuda solidaria para las personas de Monóvar afectadas por el derrumbamiento de sus casas Situación dramática en estas fechas navideñas para varias familias de Monóvar que lo han perdido todo al caer varias casas. En primera lugar se derrumbó una vivienda y se ha acabado por demoler las colidantes que han sido derribadas de manera controlada. Tal ha sido la magnitud y rapidez que no han podido ni siquiera sacar de ellas sus objetos personales.

Se da la circunstancia que deben abonar ellos mismos el derribo de sus propias casas que en algunos casos todavía deben, tasado en unos 30.000 euros y que algunas personas deben seguir pagando las hipotecas de las casas que ya no existen. Además una de las familias tiene una hija dependiente y para mayor degracia si cabe los plazos para poder reclamar responsabilidades al constructor o arquitecto de las viviendas ya han vencido. El posible motivo ha sido la rotura de una tubería inferior y la baja calidad en la construcción de los inmuebles.

Radio Monóvar ha realizado un programa llamado Marathon solidario y ha abierto sus líneas en colaboración con la Cruz Roja Española para participar colaborando con donaciones. Vecinos, asociaciones, clubes deportivos, comercios y los vecinos de Monóvar han donado más de 20.000€ en una sola mañana, cantidad por desgracia insuficiente para tratar de compensar la desesperación de los afectados. Cabe destacar que también se han movilzado pueblos vecinos.

Se ha habilitado una campaña de donaciones en Gofundme para seguir recibiendo el apoyo, por muy pequeño que sea, de todo aquel que quiera ayudar. Se puede realizar la aportación en https://www.gofundme.com/f/derrumbamiento-de-5-casas-en-monovar

