​Razones que hacen de América un destino exótico para disfrutar de unas vacaciones Una de las características principales de América es que la mayoría de sus países tienen salida al mar, por lo que disfrutar de las playas del Pacífico nunca había sido tan sencillo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 24 de diciembre de 2019, 09:36 h (CET) América es un continente con muchos destinos exóticos para pasar unas excelentes vacaciones. Dependiendo del destino que se elija es posible encontrar espectaculares playas, selvas tropicales, diversidad culturas y muchas otras sorpresas que cada uno de los países de este continente tiene para ofrecer.



Descubre cómo puedes planificar tu próximo viaje a uno de estos encantadores destinos desde Internet, sin necesidad de esperar por las cotizaciones de las agencias de viaje.



Increíbles playas Una de las características principales de América es que la mayoría de sus países tienen salida al mar, por lo que disfrutar de las playas del Pacífico nunca había sido tan sencillo. Exoticca viajes es una agencia de viajes organizados con destinos exóticos, con la que puedes planificar unas vacaciones para conocer las mejores lugares que este continente tiene para ofrecer. Contratar un viaje desde ésta agencia tiene muchos beneficios, entre los cuales está que el precio que te ponen directamente es el precio final y no variará. Esto es algo muy positivo.



Entre los destinos más conocidos por sus espectaculares playas puedes encontrar las Islas Galápagos en Ecuador, las playas de Panamá o una maravillosa combinación entre selvas tropicales y mar en Costa Rica.



Si tu sueño siempre ha sido conocer el Caribe, no puedes dejar de visitar las opciones que Colombia y Belice tienen para ofrecer, de esta manera podrás planificar unas vacaciones llenas de sol y diversión. Lo mejor es que puedes realizar todo el trámite de reservación por Internet y adquirir tu paquete de viaje en el momento que desees, sin necesidad de esperar por las cotizaciones de las agencias de viaje tradicionales.



Tierras indígenas, arquitectura y paisajes Si estás buscando una aproximación a una cultura completamente diferente, en la que puedas apreciar construcciones extraordinarias, planificar un viaje a Machu Pichu, en Perú, te permitirá conocer una de las infraestructuras arquitectónicas más impresionantes del mundo que reflejan las bases de la cultura indígena Inca.



Otra opción para descubrir los tesoros de América lo podrás encontrar en el recorrido programado por Guatemala y Honduras, en donde tendrás la oportunidad de conocer la ciudad indígena Chichicastenango y navegar por el lago Atitlán en Honduras, para luego finalizar el recorrido en las ruinas de Copán y las relajantes playas caribeñas de la Isla de Roatán en Honduras.



Montañas y glaciares Para disfrutar de una gran variedad de paisajes y tener un contacto directo con la naturaleza, realizar un viaje a Chile es la mejor opción, en el que además podrás conocer de norte a sur, el país más largo y estrecho del mundo. Un destino que, sin lugar a dudas, te regalará una de las mejores vacaciones. Para visitar este lugar, se encuentran disponibles distintos itinerarios que permitirán que elijas el que más se adapte a tus preferencias. Una de las opciones más atractivas es poder visitar el Desierto de Atacama y finalizar admirando los glaciares de Punta Arena y Puerto Natales.



La Patagonia es una región en la Cordillera de los Andes que se encuentra ubicada entre Argentina y chile. Realizar un recorrido por estas zonas emblemáticas te permitirá disfrutar en el lado argentino de estepas áridas llenas de desiertos y praderas, mientras que en el parte chileno podrás encontrar increíbles glaciares y bosques templados.



Al pasar por Argentina, uno de los destinos turísticos que te permitirá hacer conexión con otro país, son las conocidas Cataratas de Iguazú. Este maravilloso parque comparte frontera con Brasil, por lo que podrás optar por un viaje que te permita conocer los encantos de distintos países de América del Sur. Una aventura que vale la pena vivir.



Selvas tropicales Si quieres adentrarte en una de las selvas más grandes del mundo y tener contacto con un clima tropical, visitar el Amazonas en Brasil es una experiencia que no te puedes perder. Este país, mejor conocido como “el Grande de América” es el quinto país más grande del mundo y cuenta con una variedad climática y paisajes que lo hacen un destino excelente para disfrutar de unas vacaciones llenas de aventura.



Lo mejor de tener la posibilidad de planificar tus vacaciones con Exoticca es que tendrás la posibilidad de evaluar cada uno de los paquetes ofrecidos en los que se incluyen varios destinos, para que aproveches tu experiencia al máximo y te traigas los mejores recuerdos de un continente con una gran variedad de destinos exóticos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tres de cada cuatro españoles sufren síntomas digestivos durante las fiestas de Navidad Hinchazón abdominal, gases o alteraciones en el ritmo intestinal son algunos de los síntomas digestivos más comunes en la época navideña Así son los perros idóneos para regalar a los niños: estables, perspicaces y dóciles Es importante que tengan un carácter tranquilo y aprendan rápido Mujer y de más 55 años: el perfil que más Lotería de Navidad compra Casi 26 millones de españoles participan en el sorteo de Navidad ​Sitios históricos que debes visitar en Egipto: Pirámides de Giza, Templo de Luxor y Karnak ​El templo de Luxor se encuentra situado sobre lo que fue una de las ciudades más importantes del Antiguo Egipto, Tebas El Grand Prix benéfico de Ibai Llanos bate récord y recauda más de 102.000 euros ​La tercera edición de este torneo solidario se ha celebrado en el marco del festival Fun & Serious y ha recuperado el formato del popular programa de televisión Grand Prix, llevándolo al terreno de los videojuegos