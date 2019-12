Una subida salarial, conciliación y formación, los propósitos laborales de los trabajadores para 2020

Un año más, el Grupo Adecco ha preguntado a los trabajadores cuál sería el mejor regalo que podrían recibir por parte de su empresa para este nuevo año. De nuevo, la subida salarial aparece en primera posición (72,3%) y además se incrementa notablemente (+11,3 p.p.) con respecto al año anterior. Le siguen las facilidades para conciliar (42,5%, también aumenta 10 p.p.), formación (31,7%, baja 3,7 p.p.) o un ascenso (20,7%, 4 décimas menos que hace un año) A pocos días de inaugurar nuevo año, ya son muchas las personas que se han planteado nuevos retos y han repasado aquellos puntos que desean cambiar en los siguientes meses, ya sean temas personales o laborales. Como ya es tradición, el grupo multinacional de recursos humanos Adecco, ha consultado a más de 1.000 trabajadores para conocer sus objetivos y sus deseos laborales de cara al próximo 2020.

A través de esta encuesta, se ha podido saber cuáles son las preferencias de los trabajadores españoles con respecto a las condiciones laborales en su empresa. Además, se les ha preguntado por otras cuestiones como el clima laboral, principal vector de fidelización y compromiso; la conciliación personal y profesional, preocupación diaria de todos los trabajadores; e, incluso, por los propósitos que piensan que tienen las empresas en las que trabajan de cara a sus plantillas en materia salarial y de contratación.

Además, los trabajadores encuestados han descrito sus propósitos laborales para 2020 y también para con su empresa de cara a este nuevo año. Toda una declaración de buenas intenciones que va desde la puntualidad hasta el reconocimiento de errores.

Más salario: el mejor regalo que puede hacer una empresa a sus empleados

En todas y cada una de las ediciones de esta encuesta, los trabajadores españoles indican que un aumento de sueldo sería el mejor regalo que podrían tener de cara al nuevo año, una reivindicación histórica, más allá de épocas, profesiones o sectores. Y en esta ocasión no es diferente. Un año más, el 72,3% afirma que un incremento salarial sería lo mejor que podría traerles el 2020, porcentaje que además crece notablemente (11,3 puntos porcentuales).

Sin embargo, las facilidades para conciliar cada vez alcanzan una mayor relevancia entre los trabajadores. De hecho, en esta última edición, son de nuevo el segundo deseo más señalado por ellos, con un 42,5% de encuestados escogiendo este regalo (+10,1 p.p. interanuales). En tercer y cuarto lugar los profesionales en activo demandan más formación (31,7% aunque cae 3,7 puntos) y un ascenso (20,7%; -4 décimas).

En menor medida, los encuestados apuntan al salario en especie (cheques-comida, guardería, móvil, seguro médico…), seguido de un cambio de funciones en la empresa, tener más vacaciones y, por último, un cambio de jefe, como mejores regalos para 2020.

Por sexos, el ranking no sufre grandes variaciones. Sin embargo, se aprecian algunas desviaciones, como en el caso de un cambio de funciones que es el cuarto deseo más solicitado por ellos, mientras que cae al sexto lugar en el caso de ellas.

Las trabajadoras, por su parte, optan en mayor medida por la conciliación de su vida personal y su vida laboral. Sin embargo, en el caso de los ascensos, son más demandados por los hombres que por las mujeres.

También hay variaciones por grupos de edad. Los mayores de 36 años valoran casi en la misma medida la subida salarial y la formación, mientras que los mayores de 56 prefieren la conciliación. El aumento de salario y los ascensos son mucho más apreciados por las personas de entre 26 y 35 años.

Consultados por el peor regalo que podrían tener este año (y sin contar con la posibilidad del despido), los trabajadores españoles lo tienen claro: sería una bajada salarial, tal y como ha señalado el 71,2% (que se incrementa en 8,4 p.p.).

En mucha menor medida, los encuestados han indicado un cambio de ubicación o traslado (19,8%; +9,1 p.p., lo que más crece), la modificación del turno de trabajo (17,5%; +3,4 puntos) -variables que intercambian posiciones en esta ocasión-, un cambio de puesto o de tareas asignadas (6,7%; -0,4 p.p.) y la reducción o eliminación de alguno de los salarios en especie (6,2%, +0,9 p.p.).

Solo 1 de cada 3 empleados cree que les subirán el sueldo este año

Cuando se acerca el final de año suele ser el momento de negociar las subidas salariales entre empresa y trabajador. Preguntados por si creen que su salario se verá incrementado en 2020, solo el 32,9% de los trabajadores españoles ha respondido que sí (apenas 1 de cada 3 consultados, 1,3 puntos menos). Y no todos tienen la misma percepción: un 27,3% afirma que le subirán el equivalente al IPC y un 5,6% espera que la subida sea algo mayor. En cambio, el 40,3% opina que no tendrá ninguna subida salarial (porcentaje que aumenta en 2 puntos con respecto al año anterior) y el 1,4% va más allá y sospecha que podrían reducírselo a lo largo del año (se mantiene en valores similares a los de hace un año). Destaca que 1 de cada 4 se mueva en la incertidumbre y no tenga aún claro si cree que le van a mejorar su retribución en 2020.

De poder negociar su salario este año, más de la mitad pediría un aumento de sueldo en función de los objetivos de la empresa, el 58,6% (+4,2 p.p.). El 33,9%, en cambio, solicitaría esa subida, pero sin condiciones. Y el 7,5% se conformaría con que le mantuvieran el que tiene.

Según los datos obtenidos en esta encuesta, a mayor edad, menor es el número de personas que demandan una subida salarial sin condiciones.

Además de preguntarles por las condiciones salariales que desean en este 2020, se les ha consultado acerca de las medidas de coste cero que les gustaría que se aplicaran en su empresa, como la flexibilidad horaria, el teletrabajo o la jornada intensiva.

En este sentido, disponer de flexibilidad horaria es la medida que más valorarían los trabajadores españoles (43,5%), porcentaje que crece 1,6 puntos porcentuales, seguido de tener una jornada intensiva (27,2%), que, en cambio, disminuye 4,4 puntos porcentuales.

El teletrabajo gana 2,6 puntos porcentuales y se queda con el 17,6% de los votos mientras que disfrutar de una jornada de 4 días, como ya han propuesto algunas empresas, sería la opción favorita de un 11,7% de los consultados.

Por sexos, las mujeres valoran en mayor medida la posibilidad de teletrabajar que los hombres y también una mayor flexibilidad horaria.

Aunque en todos los rangos de edad se ve un ranking unánime. En primer lugar, prefieren flexibilidad horaria, en segundo, jornada intensiva y, en tercero, teletrabajo y jornada de 4 días salvo en la franja más joven, donde prefieren en mayor medida contar con semanas laborales más cortas.

Más allá de qué piensan que harán las empresas en materia salarial, también se les ha preguntado por la política de contratación que piensan que seguirán sus compañías. Y en relación con el mercado laboral, la mayoría cree que durante 2020 las empresas se mantendrán igual en materia de contratación (44,6%), un 31,2% piensa que aumentarán plantilla y un 24,2% piensa que la reducirá.

Formación, seguro médico y plan de pensiones, los mejores salarios en especie

Adecco ha propuesto un año más una lista de mejoras laborales alternativas para aquellos que no tendrán la posibilidad de negociar su sueldo o beneficiarse de esas medidas de coste cero. En general, se trata de beneficios sociales que recompensan a los trabajadores, aunque no de una manera económica directa.

Y un año más, las mejoras más demandadas dentro de este ámbito son los cursos de formación impartidos o becados por la empresa (17,8%), un seguro médico privado (12,9%) y un plan de pensiones (11,4%).

Por debajo de estas mejoras, los encuestados demandan cheques comida (9,2%), ayudas económicas para la educación de los hijos (8%), coche de empresa (7,7%, baja una posición), descuentos especiales en ocio, cultura y consumo (6,4%, avanza una plaza en el último año) y móvil de empresa (5,7%).

Con menor importancia, los empleados españoles elegirían beneficios como que el comedor de empresa esté subvencionado (5,2%), un gimnasio en el lugar de trabajo (5,2% también) y una ruta de transporte (3,6%).

Y, por último, un 2,8% considera otras opciones como ayudas para la guardería de los niños (cheques-guardería, guardería concertada o en la propia empresa, etc.), Internet en casa (2,2%) y disponer de una tarjeta de crédito de la empresa (1,9%).

Propósitos laborales

De cara al nuevo año, Adecco ha querido saber cuáles son los propósitos, dentro del ámbito laboral, que a los españoles les gustaría alcanzar. Y parece que el propósito laboral de los trabajadores españoles en 2020 es mantenerse en el puesto que tienen con las mismas condiciones, así lo manifiesta el 34,3% de los consultados, es decir, 1 de cada 3, seguido muy de cerca por encontrar otro trabajo mejor (29,1%) y de emprender su propio negocio (16,2%).

En menor medida, hay quienes tienen como propósito seguir en su empresa, pero dentro de otro departamento o desarrollando otro trabajo diferente (11,4%) o dejar de trabajar por motivos personales (excedencia, estudios, etc.), con un 8,6% de las respuestas.

Fomentar el compañerismo, principal propósito dentro de la empresa

Esta encuesta no solo pretende dar a conocer las demandas de los trabajadores, también tiene por objeto averiguar los aspectos en los que los trabajadores españoles creen que deben mejorar o poner el foco. En este sentido, un año más, los profesionales se muestran críticos y reconocen algunos de sus puntos débiles en el trabajo. Así, la mayoría de ellos (el 78,7%) afirma que fomentar el compañerismo está entre sus compromisos más importantes de 2020. Un propósito que repite posición y que además crece más de 8 puntos porcentuales con respecto a la anterior edición. El 65,9% apunta a la planificación como una de sus asignaturas pendientes y lo considera un propósito importante a cumplir (sigue estando el segundo en la lista aunque pierde algo de fuelle).

Los trabajadores también creen que deben involucrarse más en el trabajo (63,6%), mirar más por la empresa a la hora de reducir costes (61,9%), avanza una posición, y ser menos negativos y proponer más soluciones (55,2%).

Con valores algo inferiores, los encuestados optan por ser más puntuales (49,7%) así como ser más humildes y reconocer sus errores (48,2%).