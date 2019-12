AleaSoft: El hidrógeno verde será la mayor fuente de almacenamiento energético Comunicae

lunes, 23 de diciembre de 2019, 15:27 h (CET) Resumen de la entrevista de la revista Energética XXI a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, Fundador y CEO de AleaSoft en el contexto del 20 aniversario de la fundación de AleaSoft Energy Forecasting. En la entrevista se habla de cómo la metodología de AleaSoft para previsiones del sector de la energía ha ayudado a las principales empresas del sector durante sus 20 años de historia y se repasan los cambios más importantes que ha experimentado el sector en todos estos años AleaSoft está de aniversario tras 20 años desde su fundación. Los orígenes de la compañía fueron trabajos de investigación y proyectos europeos previos realizados en el entorno universitario. El Programa Innova de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) se creó en 1999 y propició que trabajos científicos realizados en la universidad pasaran a la industria. Esa ayuda fue fundamental para la creación de la empresa en octubre de 1999. Hay que destacar que AleaSoft fue una de las primeras empresas del Programa Innova de la UPC, que ha ayudado a crear cientos de empresas tecnológicas y además, otro dato curioso, también fue la primera empresa participada accionarialmente por la UPC.

El inicio de la empresa coincidió con el inicio de la liberalización del mercado eléctrico y la creciente necesidad de las empresas del sector de tener herramientas de previsiones.

Desde octubre de 1999, o sea, desde su fundación, en AleaSoft se comenzó a trabajar para Endesa y se ha hecho de forma ininterrumpida hasta el presente. Después la compañía continuó la expansión a las otras empresas grandes del país como Iberdrola, Unión Fenosa, Viesgo, Gas Natural y así hasta trabajar con el resto de las más importantes, con las que continúa trabajando. También desde los inicios ha estado trabajando para las empresas más grandes del sector de la energía en el resto de Europa.

Sobre cómo vivió la empresa el cambio que se produjo en España y Europa hacia un mercado eléctrico liberalizado, en la entrevista se señala que la liberalización del mercado eléctrico fue una oportunidad. Antes del mercado las empresas del sector no competían. Con la competencia tuvieron que crear o encargar nuevas herramientas para hacer las ofertas y gestionar desde otro punto de vista. En el sector eléctrico las previsiones en todos los horizontes temporales son fundamentales en muchas áreas.

En estos 20 años desde su fundación, en AleaSoft han sido testigos de los cambios que han ido ocurriendo en España y Europa. Se han ido adaptando, como todo el sector, a las condiciones cambiantes sobre todo con respecto a las nuevas tecnologías de generación eléctrica.

Teniendo en cuenta que hace dos décadas el mix energético en España era muy diferente al actual, sin renovables ni ciclos combinados, en la entrevista se ha preguntado sobre cómo se ha adaptado en estos años la metodología a la hora de hacer las previsiones de precios que realiza la empresa. La respuesta ha sido que la metodología y los modelos Alea son previos a la creación de la empresa y en estos 20 años han funcionado sin ningún problema en todos los escenarios de cambio que se han ido teniendo.

Los modelos Alea usan como un aspecto fundamental el equilibrio de mercado. Independientemente de las tecnologías que han ido surgiendo y sustituyendo a otras, el equilibrio ha ido funcionando. Unas tecnologías más eficientes y limpias como la eólica y la solar han ido sustituyendo a otras menos eficientes y contaminantes como el fuel, el carbón y el gas.

Las previsiones realizadas son científicas y coherentes. Además del equilibrio del mercado que ha habido en el pasado, se tienen en cuenta las tecnologías futuras con su penetración y las variables fundamentales.

Al ser preguntado sobre cómo cambiarán estas previsiones en un escenario con una altísima penetración de energías renovables o nuevos actores como el almacenamiento energético a gran escala, Antonio responde que las previsiones son coherentes y el mercado que tenemos continuará en el futuro. Unas tecnologías sustituirán a otras y el equilibrio seguirá siendo fundamental.

Una posible bajada de precios por la penetración fotovoltaica será una oportunidad para aumentar la demanda, sobre todo, la fabricación de hidrógeno verde, el combustible del futuro limpio y renovable. También los patrones de consumo se adaptarán a las nuevas tecnologías.

El hidrógeno verde será también la mayor fuente de almacenamiento energético para cuando baje la producción renovable, que es el papel que juega actualmente el gas. El hidrógeno verde irá sustituyendo poco a poco a los derivados del petróleo y al gas natural en los consumos domésticos, industriales y sobre todo en el transporte terrestre, marítimo y aéreo.

Sobre cuándo comenzó AleaSoft a incorporar la visión tecnológica, se ha dicho que conceptos como Inteligencia artificial o Soft computing se manejan de forma habitual en la empresa desde hace 20 años cuando fue fundada. De hecho la metodología y los modelos son los mismos desde entonces lo que demuestra la robustez de los principios teóricos en los que están basados.

La inteligencia artificial es una parte de la informática y su historia es paralela a la de los ordenadores. Su primer salto a la fama fue en la década de los 70 con la aparición de los sistemas expertos. Hay que recordar que en aquella época los medios de cómputo eran muy limitados y costosos.

Actualmente la inteligencia artificial está de moda, el desarrollo informático ha permitido avances cuantitativos. Ahora cualquier empresa nueva dice que usa inteligencia artificial.

En AleaSoft se utiliza una parte de la inteligencia artificial llamada Machine Learning. Específicamente se usan redes neuronales recurrentes. El Machine Learning permite al modelo “aprender” del pasado y extrapolar patrones al futuro modificados según los escenarios y las variables fundamentales que se tengan en cuenta.

El sector energético se encuentra en pleno cambio hacia un panorama donde la descarbonización, la digitalización y la electrificación masiva lo cambian todo. Al preguntar por la forma en que AleaSoft puede aprovechar esta transición hacia un nuevo modelo energético, se ha dicho que en Europa el sistema eléctrico y el sistema gasista actual cambiarán completamente en 30 o 40 años. En estos momentos Europa importa 5 mil millones de euros en combustible a la semana. En el futuro toda esa energía, más la nuclear que desaparecerá, saldrá de fuentes renovables principalmente de la fotovoltaica y la eólica. La demanda de energía verde, que será la única, crecerá para satisfacer las necesidades de la industria, los servicios, el uso doméstico y todos los medios de trasporte. Europa se convertirá en exportador de energía eléctrica e hidrógeno verde.

Para AleaSoft este período de cambio que se presenta es una oportunidad porque todas las empresas del sector de la energía necesitan tener una visión de futuro que solo se logra teniendo buenas previsiones en todos los horizontes temporales.

Para la empresa, esta transición hacia un nuevo modelo energético limpio y renovable es una esperanza por lo que representa para la preservación del medio ambiente y el futuro del planeta. Para AleaSoft es una gran satisfacción haber estado ayudando a las empresas renovables en la toma de decisiones y sobre todo para que puedan invertir en el futuro.

Esta visión de futuro que AleaSoft proyecta con producción solamente renovable es fundamental para las administraciones públicas. Hay que aprovechar al máximo el recurso eólico y solar para desarrollar las regiones más desfavorecidas económicamente, sobre todo las del sur. Tanto las del sur de España como las del resto de regiones más pobres del sur de Europa.

A la pregunta sobre cómo ha evolucionado en estos 20 años el perfil de cliente de AleaSoft, la respuesta ha sido que, en los inicios, los principales clientes eran las grandes empresas generadoras y comercializadoras de electricidad. Cuando comenzaron los ciclos combinados tuvieron nuevos clientes. Lo mismo ocurrió con la introducción de la generación eólica. Los grandes consumidores cada vez más acuden a los servicios de previsiones de AleaSoft para comprar la electricidad a corto, medio y largo plazo de la forma más científica posible. Otro tipo de cliente que han tenido en estos años han sido los Operadores de Sistemas Eléctricos (TSOs) de diferentes países de Europa.

Pero la mayor evolución se ha producido en los últimos dos años con la revolución fotovoltaica. Han entrado en el mercado eléctrico muchos nuevos agentes que antes casi no existían o se habían ido al extranjero buscando oportunidades y regresaron. Desarrolladores de parques, consultoras especializadas, fondos de inversión, divisiones de bancos dedicadas a renovables y un nuevo tipo de consumidor que mira a largo plazo y que busca PPAs.

La proliferación de plantas sujetas a contratos PPA hace más necesario que nunca la previsión de precios en plantas de generación renovable. Sobre qué experiencias tiene AleaSoft en este ámbito, el entrevistado comenta que los grandes consumidores están tomando consciencia de que deben tener una visión a tres, cinco, diez, quince o veinte años de horizonte. Se ha hecho un binomio entre los desarrolladores de parques y los grandes consumidores mediante la firma de contratos PPA.

En algo más de un año la consultora ha desarrollado previsiones de precios de largo plazo para más de 50 proyectos. Estamos hablando de previsiones de los mercados europeos más importantes y otros no tan importantes de Europa del Este.

Como la compañía está en contacto con todos los agentes del mercado, está ayudando a sus clientes a ponerse de acuerdo entre ellos, o sea, los que desarrollan los parques con los grandes consumidores que compran la energía a largo plazo.

Al preguntar al entrevistado cómo cree que evolucionará la compañía en la próxima década en un escenario tan cambiante como el comentado, ha respondido que su primer reto es crecer y consolidarse como líderes en España y en Europa. Después dar el salto a América y a Asia. Están abiertos a alianzas estratégicas como vector de expansión.

Tienen una metodología de previsión científica que ha resultado exitosa durante 20 años en las principales empresas del sector de la energía en Europa. Quieren convertirse en una referencia mundial y llevar sus previsiones de precios de mercados eléctricos, demandas y producción de renovables a todos los continentes.

Para más información, pueden dirigirse al siguiente enlace:

https://aleasoft.com/es/entrevista-energetica-xxi-antonio-delgado-rigal/

