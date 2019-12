Cellnex y United Way impulsan proyecto para luchar contra el abandono escolar y promover la empleabilidad Comunicae

lunes, 23 de diciembre de 2019, 15:18 h (CET) "Para solucionar los problemas de una comunidad hace falta la implicación de todos sus miembros". Esta es la idea a partir de la cual, el operador de infraestructuras de telecomunicaciones, Cellnex Telecom y United Way ponen en marcha el proyecto "Youth Challenge Cellnex" junto a varias entidades educativas y organizaciones públicas Los objetivos del proyecto son luchar contra el abandono escolar y fomentar el empleo de los jóvenes creando un vínculo estrecho entre ellos y la empresa, actualizando a la vez la formación profesional en telecomunicaciones.

La iniciativa, que se realizará en el Institut Mare de Dèu de La Mercé de Barcelona, se dirige a varios cursos del centro, abarcando especialmente a todos los estudiantes de la línea de formación profesional en telecomunicaciones. En total, unos 70 jóvenes, en este primer año.

Si bien el objetivo principal del proyecto es reducir la tasa de abandono escolar y fomentar el empleo de los jóvenes, la iniciativa también contempla varios objetivos secundarios que se trabajan de forma transversal. Entre ellos, el empoderamiento de los estudiantes, el uso de sus capacidades para emprender proyectos y la involucración de los voluntarios de la compañía y los profesores para conseguir motivar a los estudiantes en su camino hacia la formación y el empleo.

Una parte del programa se desarrollará con los jóvenes de más de 16 años que están cursando PFI (Programa de Formación e Inserción), curso puente entre la Secundaria con la posibilidad de acceder a Grado Medio. Para conseguir que estos jóvenes continúen con su formación contarán con voluntarios de la empresa que, formados como “coaches” –con la ayuda de la Fundación Exit-, los acompañarán para que encuentren su motivación y descubran diferentes opciones profesionales. El objetivo es el de conseguir que estos jóvenes continúen con su formación, mejoren su autoestima y consigan construirse un futuro, desde la realidad de la empresa.

Por otro lado, estos alumnos y también los alumnos de Grado Medio y de Grado Superior se beneficiarán de las ponencias o sesiones formativas por parte de expertos de CELLNEX y visitarán centros operados por la empresa para que de una manera práctica, y la transmisión del conocimiento y experiencia de los empleados, los alumnos mejoren sus competencias. El objetivo aquí es facilitar la incorporación al mundo laboral de los estudiantes de FP de telecomunicaciones y elevar el currículum académico, acercando tanto a alumnos como a profesores, a la realidad del sector.

Además, los alumnos de PFI y Grado medio llevarán a cabo tres talleres de aprendizaje activo, colaborativo y vivencial de la mano de ALWA, en los que se planteará al grupo de estudiantes y voluntarios un reto social al que deben dar respuesta utilizando tecnología, robótica y programación.

Por último, la última parte del programa beneficiará a los estudiantes de Grado Superior. Reafirmando su compromiso con el modelo de Formación Profesional Dual, bajo los auspicios de la Fundación Bertelsmann a través de la Alianza para la FP Dual, Cellnex invitará a estudiantes de grado superior a hacer prácticas remuneradas en la empresa. Estrechando así el vínculo entre el centro formativo y el centro empresarial. Algo esencial para lograr un trabajo el día de mañana.

United Way es el responsable de la coordinación y gestión de todas las acciones incluidas en el proyecto, así como del funcionamiento del programa de voluntariado corporativo.

Cellnex, por su parte, también quiere dar respuesta a una de las metas recogidas en el Plan Director de RSC de la compañía, como reflejo de sus valores corporativos de compromiso e innovación, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa aportando valor e impacto positivo a la comunidad.

