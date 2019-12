Ad Astra en 4K HDR y Joker, los grandes estrenos de Rakuten TV en enero para comenzar 2020 a lo grande Comunicae

lunes, 23 de diciembre de 2019, 14:42 h (CET) Rakuten TV estrena en exclusiva en España La Cocina del infierno, escrita y dirigida por la nominada al Oscar Andrea Berloff. La plataforma incluye también las mejores películas españolas con varias nominadas a los premios Goya y Feroz Rakuten TV arranca el 2020 ampliando su catálogo con los últimos taquillazos de Hollywood a fin de ofrecer la mejor experiencia de cine en casa para toda la familia. Ad Astra, la película de ciencia-ficción interplanetaria protagonizada por Brad Pitt y que además estará disponible en 4K HDR, es el gran estreno de enero junto al Joker de Joaquin Phoenix, uno de los títulos más aclamados de 2019.

La plataforma añade también a su oferta en calidad 4K HDR la adaptación cinematográfica de El Jilguero, la novela ganadora del premio Pulitzer a Mejor Ficción en 2014.

Completan la oferta de enero el retorno de Downton Abbey, el drama romántico A dos metros de ti; el nuevo filme de acción de Luc Besson, Anna: El peligro tiene nombre; y Rambo: Last Blood, la última aventura del héroe interpretado por Sylvester Stallone.

Rakuten TV estrena en exclusiva La cocina del infierno

El catálogo de novedades de Rakuten TV incluye el estreno en exclusiva en España de La cocina del infierno, el debut como directora de Andrea Berloff, nominada al Óscar a Mejor Guion Original en 2015 por Straight Outta Compton. La película, ambientada en los años 70 y protagonizada por Melissa McCarthy, Elisabeth Moss y Domhnall Gleeson, explica la historia de tres mujeres que toman el mando de los negocios de sus maridos tras ser detenidos por pertenecer a la mafia irlandesa.

Esta será la primera oportunidad de ver la película en España, ya que Rakuten TV emitirá la película sin que esta haya pasado por las salas del país.

Las mejores películas de los Goya y los Feroz, también en Rakuten TV

Rakuten TV continúa apostando por el cine español y cuenta con algunas de las películas más destacadas del panorama nacional. La plataforma estrena en enero Quien a hierro mata, protagonizada por Luis Tosar, la cual está nominada a tres premios Goya y a otros tres Premios Feroz. Otra de las nominadas a los Premios Feroz, Litus, también llega a principios de año.

Ambas se unen este mes a las previamente disponibles Dolor y Gloria, nominada a Mejor Película en ambos premios, Los días que vendrán, Lo dejo cuando quiera y Perdiendo el Este. La lista seguirá creciendo en los próximos meses con las incorporaciones de El crack cero y La Virgen de agosto.

Estrenos de enero en Rakuten TV

A dos metros de ti (3/1), Litus (3/1), Anna: El peligro tiene nombre (8/1), Ad Astra (4K HDR, 10/1), Downton Abbey (10/1), Quien a hierro mata (15/1), La cocina del infierno (en exclusiva en Rakuten TV, 17/1), El jilguero (4K HDR, 17/1), Joker (24/1), Rambo: Last Blood (24/1).

Nominados a los premios Feroz en Rakuten TV

Dolor y Gloria (ya disponible), Los días que vendrán (ya disponible), Lo dejo cuando quiera (ya disponible), Litus (3/1), Quien a hierro mata (15/1).

Nominados a los premios Goya en Rakuten TV

Dolor y Gloria (ya disponible), Perdiendo el este (ya disponible), Quien a hierro mata (15/1).

Rakuten TV

Rakuten TV es una de las plataformas de Video-On-Demand líderes en Europa. Ofrece un servicio de TVOD (VOD transaccional) que ofrece una auténtica experiencia cinematográfica, con los últimos estrenos y en la mejor calidad audiovisual. También incluye una sección AVOD (VOD con publicidad), Rakuten TV Free, con una lista de canales temáticos que abarcan clásicos de Hollywood, contenido local, exclusivo y temático, todo ello de forma gratuita.

Rakuten TV está disponible en 42 países y forma parte de Rakuten, Inc., una de las empresas de servicios de Internet líderes en el mundo, y que ofrece una amplia variedad de servicios para consumidores y negocios, con un foco en el e-commerce, el fintech y el contenido digital. Rakuten, cuya sede central se encuentra en Japón, es el patrocinador del FC Barcelona, los Golden State Warriors de la NBA, la Copa Davis y la Spartan Race, entre otros.

