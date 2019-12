Innumerables beneficios de la automatización robótica de procesos en el sector turismo según Hasten Group Comunicae

lunes, 23 de diciembre de 2019, 12:47 h (CET) La solución tecnológica Robotic Process Automation (RPA) optimiza la productividad y añade nuevos niveles de calidad. Hasten Group ofrece soluciones de desarrollo tecnológico en el sector turístico o Smart Travelling siempre bajo la premisa del Consumer Centricity, es decir posicionar al cliente del sector turístico en el centro del negocio La automatización robótica de los procesos, más conocido por sus siglas en inglés RPA (Robotic Process Automation) hace referencia a una forma de automatización de los procesos de negocio que realizan las acciones de un ser humano interactuando con la interfaz de usuario de un sistema informático. Utiliza robots software para ejecutar las tareas más pesadas y repetitivas de una forma rápida y precisa, en parte debido a las mayores exigencias de los consumidores que demandan agilidad, personalización, rapidez y precisión.

Ciencia y tecnología se han fusionado de manera espectacular. La robotización de los procesos de negocio ha irrumpido de lleno en todos los sectores económicos, genera valor al mejorar la experiencia de cliente, al optimizar las infraestructuras de negocio, al reducir los costes y automatizar las tareas. El turismo es uno de los grandes beneficiarios de la automatización al transformar por completo la experiencia de cliente dando respuestas eficaces y ofreciendo un servicio rápido y eficiente, con menor posibilidad de error.

Hasten Group cuenta con una larga experiencia demostrada en el desarrollo tecnológico de soluciones para el sector turístico o Smart Travelling. Su estrategia ,y así lo indican desde el Grupo, "está enfocada bajo la premisa del Consumer Centricity, es decir posicionar al cliente del sector turístico en el centro del negocio, por ello nuestro reto es desarrollar y evolucionar las plataformas actuales en herramientas predictivas, fundamentalmente hablamos del Big Data". El Big Data es una herramienta imprescindible para las marcas, gracias a él podrán conocer muy bien a sus clientes y darles una oferta tan personalizada que incluso esté acorde a su estado de ánimo. Entre los objetivos que persiguen en Hasten Group señalan: recomendaciones hechas a medida, proporcionar asistentes inteligentes o chatbots. personalizar la experiencia de usuario (UX) a la hora de interactuar con los sistemas. A través del estudio del comportamiento del turista, realizar una segmentación detallada, optimizar y establecer precios de forma dinámica, basado en un análisis predictivo y por último el reconocimiento del entorno mediante visión artificial para ofrecer realidad aumentada.

La automatización ofrece grandes posibilidades de crecimiento a las empresas, las soluciones RPA ayudan a mejorar la productividad, calidad, eficiencia operativa y la satisfacción de sus clientes. La RPA aplicada al turismo reporta también numerosas ventajas mejora de la experiencia del viajero, al encontrar viajes personalizados y adaptados a sus necesidades económicas y disponibilidad de tiempo, la integración y conexión de los datos de todas las áreas de negocio ayudará a tomar decisiones estratégicas, la gestión de proveedores: pedidos, actualización de stock o gestión de albaranes. En cuanto a la gestión de reservas se eliminan las situaciones negativas y se optimizan los procesos del departamento de Recursos Humanos. Los clientes también se benefician porque pueden rastrear y obtener la información que deseen y obtener las mejores tarifas

La automatización robótica de procesos ,como explican desde Hasten Group , facilita la ejecución de tareas, elimina costes y mejora la eficiencia de las empresas. Supone un paso más hacia la transformación digital de los negocios. Permite gestionar un número infinito de peticiones o solicitudes y agilizar procesos al tiempo que ofrecen las mejores opciones para los usuarios. Existe un aplico abanico de procesos para automatizar, desde la contabilidad la facturación, al procesamiento de pedidos, seguimientos de pagos, comunicación clientes, gestión de reservas, gestión de Recursos Humanos etc. El proceso de automatización no requiere cambios en la infraestructura de TI, de ahí que se pueda implantar con un menor coste y una mayor flexibilidad.

Consultora española, que nace en 2015, fruto de la fusión por absorción de dos empresas tecnológicas que reunían más 10 años de experiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones móviles y web, con el objetivo de consolidarse como proveedor de confianza de servicios tecnológicos para empresas. Actualmente, cuenta con más de 100 profesionales. Ha participado en más 60 proyectos desarrollando su actividad en diferentes sectores: finanzas, telecomunicaciones, utilities, administración pública, sanidad, energía, formación o turismo. Está homologada por las más importantes multinacionales tecnológicas y financieras y representa un nuevo concepto en la búsqueda de la “especialización integrada” apostando por la eficiencia en profesionalización y gestión. https://www.grupohasten.com

