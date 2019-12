Una empresa de escape room española entre las 3 mejores del mundo

Escape Barcelona , ha quedado la tercera en el ranking mundial de empresas del escape room. Ha logrado esta posición mundial tras colocar sus dos juegos más recientes en el ranking 50 mundial. Tomb Hunter : La Leyenda de Akasha en el puesto 6 y Alien : El Origen en el número 47 Escape Barcelona, empresa líder del sector del escape room a nivel nacional, y ahora mundial, ha sido premiada como la tercera mejor empresa de escape rooms del mundo y como consecuencia como mejor empresa de españa.

Esta empresa, pionera del sector, ya obtuvo el año pasado un reconocimiento internacional con su juego Alien: El Origen ,que obtuvo el puesto 18 del mundo asi como multitud de premios, entre ellos, Mejor Experiencia y Mejor Ambientación en los Escape Room Awards 2018.

Pero ha sido este año, con el lanzamiento de su nuevo juego, Tomb Hunter: La Leyenda de Akasha , y tras recibir multitud de premios en los Escape Room Awards 2019 (Mejor Juego del 2019,Mejor Ambientación, 2a Mejor Experiencia y 2a Mejores Pruebas), que se ha visto catapultada hasta la tercera posición mundial del escape room,

y su juego Tomb Hunter hasta la impresionate 6a posicion mundial.

Algo increíble en un sector en plena expansión con decenas de miles de escape rooms por todo el mundo.

Detrás de esta empresa hay una joven pareja , Miguel Angel Membrive Covo y Susana de Ascó Alarcón, que tras un viaje por Asia de 6 meses donde descubrieron esta novedosa forma de ocio, decidieron importarla a nuestro país, donde han conseguido crearse como unos referentes a nivel mundial.

Y por si todavía hay alguien que no cree que se puedan mezclar las relaciones de pareja con los negocios, Miguel Ángel y Susana cuentan, que este año no solo han creado el mejor juego del país y sexto del mundo, si no que han tenido tiempo de casarse e irse de luna de miel.

Ellos son la prueba de que con buena organización y con ganas hay tiempo para todo, y que mezclar las relaciones personales y los negocios no tienen porque ser un problema.