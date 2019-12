Lo que se hace por amor, Saturno, Eduardo, Luciano, amores crueles, verdaderos o sinceros por los que lloré. Ellos llenaron mis días.



El tiempo pasa, corro peligros de muerte in extremis, violencia de género sin el otro género, grandes males en una escuela falsa que me llena de temores reales.



Pero ellos, los pasados amores llenan de recuerdos mis lamentos, mi desconsuelo por veces pasajero, aunque también me condujeran al dolor de la despedida un día. Y es que por amor lloré, por muy cursi que parezca el decirlo hoy por hoy.