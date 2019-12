El Sevilla cierra el año en 'Champions' en Son Moix y el Getafe tropieza en La Cerámica El Valencia empata (1-1) en Valladolid en el 94' Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 22 de diciembre de 2019, 10:24 h (CET)

El Sevilla ha refrendado su tercera posición de LaLiga Santander después de ganar este sábado en Son Moix en un partido marcado por las decisiones del VAR (0-2), en una decimoctava jornada en la que el Getafe ha despedido el año con una derrota ante un Villarreal que coge carrerilla (1-0).

En Palma, el videoarbitraje amargó el final de año para los bermellones, que vieron cómo les anulaba el tanto del empate y decretaba el penalti que supuso el 0-2. Antes, en el minuto 20, Diego Carlos remató de cabeza un balón de saque de esquina -en un salto en el que el árbitro no percibió el manotazo del brasileño- y adelantó a los de Julen Lopetegui aprovechando la salida precipitada de Reina.

Justo antes del descanso, Budimir logró perforar la portería sevillista, pero el colegiado recurrió por primera vez al VAR para determinar que el ligero toque previo de Lago Junior propiciaba el fuera de juego. La sentencia llegó en el 63, cuando Gil Manzano decretó penalti en una acción de Baba sobre Jordán y Éver Banega transformó con éxito la pena máxima.

Con ello, el Sevilla (34) dice adiós a 2019 en el podio de LaLiga, por delante de un Getafe (30) que después de su derrota en el Estadio de La Cerámica podría perder su cuarta posición este domingo. Después de una primera mitad sin goles, Zambo Anguissa arrancó con fuerza tras el intermedio en una jugada 'maradoniana' en la que se deshizo de Djené y Nyom para buscar puerta, pero fue Moi Gómez el que en el rechace consiguió superar a David Soria (min.52).

La expulsión de Mathías Olivera en el 61 tras ver la segunda amarilla por una patada a Iborra pesó en el cuadro de Bordalás, que interrumpió una serie de siete partidos sin perder. Los castellonenses (25), por su parte, ya están a tres puntos de la zona continental.

Además, el Valencia rascó un empate (1-1) al Valladolid en el 94'. El viento que arreció en el José Zorrilla no impidió la parábola perfecta que tuvo el lanzamiento de falta de Sergi Guardiola para abrir el marcador en el 83'. El 1-0 parecía hacer justicia ante un Valencia muy discreto, de vacaciones adelantadas, donde el temporal no ayudó a un día espeso en ambos equipos. El equipo 'che' terminó mejor el primer tiempo, con una opción para Rodrigo de cabeza y Salisu quitándole el gol a Parejo.

Volvió también mejor el equipo de Celades, mientras Sandro y Enes Ünal buscaban entenderse en las ocasiones locales. No tardó el cuadro local en quedarse con las llegadas y el VAR confirmó el golazo de Guardiola. En el descuento, Vallejo silenció Zorrilla en un pase de la muerte de Ferran, en la sexta jornada sin ganar del Valladolid mientras que el Valencia despide el año fuera de zona europea.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Barça despide el año goleando a un valiente Alavés Los culés olvidan su Clásico ramplón con los tantos de Griezmann, Arturo Vidal, Messi y Luis Suárez (4-1) ​Rubiales: "Los clubes creían que era necesaria una RFEF que empezara a tirar del carro de verdad" Rubiales, que anunció la celebración del primer Congreso Mundial del fútbol sala en la sede de la RFEF en 2020, realizó estas declaraciones con motivo de su intervención en la II Gala de Fútbol Sala de la RFEF El Atlético se quita las penas con Osasuna Los de Simeone vuelven a ganar en Liga un mes después El Barça saca un trepidante empate de Anoeta antes del Clásico Piqué reclamó un penalti en el descuento de un partido atractivo (2-2) Oblak: "¿El mejor del mundo? No pienso en lo que piensen sobre mí" "Estamos jugando un buen fútbol, al final de temporada sorprenderá cómo vamos a acabar: tengo mucha fe en mis compañeros", aseguró