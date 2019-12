Profundo hastío

En esta época navideña deseo que los Magos de Oriente nos traiga paz y bonanza para todo el país

Que cansina se está volviendo la política en este país.Siempre lo mismo, las mismas memeces, las mismas mezquindades, los mismos fantasmagóricos representantes de los distintos partidos, los mismos egoísmos personales, los mismos complejos derechones, los mismos exabruptos independentistas, lo mismo, lo mismo, lo mismo…..¡Qué horror! ¡Qué aburrimiento! El prófugo sigue en su fuga viviendo a cuerpo de rey a costa nuestra, en Barcelona destrozando mobiliario urbano por perroflautas pagados y arengados por el presidente de esa comunidad para formar follón, pero los desperfectos materiales corren por cuenta nuestra y los personales por cuenta de ellos y de sus familias, los trabajos cada vez peor, la juventud preparada marchándose en tropel, los robos, violencia y okupas en aumento, la justicia se enlentece en los autos convenientes para que prescriban de forma natural y no se comprometan descaradamente, etc., etc.



¿Alguien se sorprende que en Europa no nos tomen en serio y se pasen por el forro los veredictos de la justicia española? Si somos nosotros mismos los que no hacemos caso, ni si quiera se toma en consideración sus dictámenes, ¿Qué se puede esperar? Las leyes y la constitución están para que las cumplan unos pocos, no todos, ¡faltaría más! Los parias, los desprotegidos, los más débiles, los cumplidores, los responsables, los funcionarios de oposición…..ese submundo creado y que le viene muy bien a los políticos que no levanten cabeza para poder ellos seguir montados en el sillón del poder y no perder tanta bicoca. La clase media que es el sostén del país ha pasado de ser llamada la sufrida a maltrecha. En cierto modo, pienso que es por demasiada comodidad, esperando que caigan las brevas y verlas venir.



Se está demostrando que para conseguir algo hay que plantar cara y formar revuelo. Un refrán dice que el que no llora no mama. Ya no hay que llorar simplemente sino coger una buena rabieta con pataleo incluido y mucho, mucho ruido.

En España a diferencia de otros países, creo que debe ser el único, no se tiene espíritu nacional ni siente sus símbolos, los denuesta cada vez que tiene ocasión no solo de palabra sino también de obra, de esta manera es más fácil volver a los reinos de taifas, al terruño, a la división, a no querer ver más allá de un palmo de la nariz, no tenemos proyección de futuro, aguantamos todo lo que nos echen, en vez de avanzar en progreso damos un paso adelante y dos para atrás. Es triste darse cuenta de lo que está pasando y ver como no se pone remedio. Desgraciadamente aun tenemos varias generaciones que están sufriendo el desastre del sistema educativo impuesto por el PSOE y que el PP no quiso cambiar cuando pudo hacerlo, ni se ponen de acuerdo en un amplio consenso para que este país despegue de una puñetera vez. El saber, la cultura, te hace libre, más difícil de adoctrinar, mayor poder de discernimiento. Para ello necesitamos políticos bien formados, inteligentes y con amplitud de miras, cosa que en la actualidad escasean y den prioridad e impongan un sistema educativo igual en toda la nación, con el español como lengua materna y enseñanza de las demás en todas las comunidades. Se está fallando en lo más básico. ¡Señores!, la unidad hace la fuerza no la división, pónganse manos a la obra y gobiernen para todos no solo para los de sus partidos.



¿Alguien piensa que un estado federal solucionaría este problema? ¿La monarquía está para unir o solo para imagen exterior? Las dos repúblicas anteriores ya sabemos a lo que nos condujo ¿Queremos repetir? La memoria histórica no debe ser tan selectiva que solo se ocupe de desenterrar a los muertos, que la mayor parte que vociferan para ello no los conocieron, se debe conocer en un sentido histórico amplio todo lo ocurrido para poder avanzar y no caer en los mismos errores.



La democracia que tenemos ¿Para qué nos sirve? Solo para elegir presidente de gobierno, porque una vez electo hace de su capa un sayo y todos a obedecer sin rechistar, porque como bien dijo Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto, o sea, una dictadura disfrazada ¿Tan difícil es hacer las cosas bien? ¿Tan difícil es aplicar el sentido común? ¿Tan difícil es hacer el bien común, es decir, para todos en vez de para unos pocos? ¿Tan difícil es desterrar el egoísmo, la vanagloria, el rencor, el odio, la avaricia…? ¿Tan difícil es avanzar en todo lo bueno que haya hecho el gobierno precedente y no arrasar todo lo anterior e imponer nuevo criterio para empezar de nuevo?



No sé si será un gran deseo infantil pensar que en esta época navideña los Magos de Oriente nos traiga paz y bonanza para todo el país y que el Espíritu Divino convierta el babel político que tenemos en un Saulo español grande, influyente y libre. ¡Ojalá deje de ser utopía!



Feliz Navidad 2019 y próspero Año Nuevo