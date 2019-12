SUNSTAR GUM: "La caries duplica su incidencia tras las fiestas navideñas" Comunicae

viernes, 20 de diciembre de 2019, 15:31 h (CET) El consumo excesivo de dulces y bebidas azucaradas es el principal responsable de la aparición de este problema de salud. Con una adecuada limpieza dental e interdental mínimo dos veces al día se evita que las bacterias proliferen en la boca y se combate la caries Con la llegada de la Navidad comienzan unas semanas de desajustes en la alimentación y a corto plazo esto puede pasar factura a la salud de la boca. La ingesta frecuente de dulces y de bebidas azucaradas, unido a la pérdida de rutinas de higiene bucodental, propicia que la caries duplique su incidencia pasadas estas fiestas.

La caries dental es una zona dañada en la superficie del diente que se convierte en una pequeña abertura u orificio y que puede llegar a ser permanente. Se produce a causa de una combinación de factores, pero entre ellas destaca el no retirar adecuadamente las bacterias que se instalan en la boca tras la ingesta de alimentos. Tener caries es uno de los problemas de salud más frecuentes en el mundo. Si no se trata a tiempo, puede afectar a las capas más profundas del diente provocando dolor intenso o incluso infecciones.

¿Pero cómo se puede evitar la aparición de caries? Lo más adecuado para prevenirla son las visitas regulares al dentista y sobre todo adquirir unos buenos hábitos de cepillado dental e interdental. Para que la caries no aparezca, es necesario cepillar los dientes mínimo dos veces al día y utilizar productos adecuados que aporten beneficios a la boca, dientes y encías. Se debe prestar especial atención a las zonas interdentales, para las que hay en el mercado productos fáciles de utilizar fuera de casa como los palillos interdentales de goma.

De igual modo, existen otros cuidados que son aconsejables para prevenir la caries:

Mantener una dieta equilibrada limitando la ingesta de dulces y bebidas ácidas o azucaradas como los refrescos, especialmente en lo que se refiere a su frecuencia.

Ingerir alimentos ricos en calcio (lácteos y vegetales verdes, entre otros) que ayudaran a fortalecer los dientes. La pérdida de este mineral se produce por la acción de los ácidos que producen las bacterias a partir del azúcar que se consume.

Masticar chicles sin azúcar y que contengan xilitol, ya que colaborará a prevenir la caries. Está demostrado que los efectos de este componente son beneficiosos para la boca humana ya que reduce la acidez de la cavidad bucal, evitando la desmineralización del esmalte al dificultar que las bacterias crezcan, se desarrollen y generen caries.

Es importante utilizar una pasta con la cantidad adecuada de flúor, mínimo 1450 ppm en el caso de los adultos. El flúor otorga grandes beneficios a los dientes puesto que aumenta la resistencia del esmalte, actúa frente al crecimiento de bacterias que producen la placa y permite remineralizar la capa de esmalte.

Para prevenir problemas orales como la caries o la gingivitis, existen soluciones como el cepillo sónico GUM® ActiVital que elimina hasta un 50% más de placa que un cepillo manual convencional. Gracias a sus 12.000 movimientos por minuto y sus filamentos ultrafinos son capaces de penetrar hasta 47 veces más por debajo de la línea de la encía. Además, es importante utilizar productos que cuiden dientes y encías. La línea GUM® ActiVital contiene elementos naturales como la manzanilla y el jengibre, que fortalecen los tejidos gingivales y previenen el sangrado. También cuenta con coenzima Q10 y extracto de granada, que le aportan acción antioxidante para proteger las encías.

SUNSTAR GUM® lleva desde 1923 cuidando de la salud oral. La empresa realiza una gran inversión en I+D y ofrece soluciones con una fuerte base científica. Es una marca especializada en salud bucodental que hace llegar sus mensajes al consumidor a través de consejos, estudios e investigaciones velando siempre por el bienestar de las encías, dientes y la salud general del cuerpo.

Acerca de SUNSTAR IBERIA https://www.sunstargum.com/es/

SUNSTAR IBERIA es una compañía especializada en el cuidado de la salud oral y es la filial española de la multinacional japonesa basada en Suiza, SUNSTAR. SUNSTAR IBERIA cubre los territorios de España y Portugal y lleva 19 años en España, contando con las principales gamas de salud dental de la compañía: GUM® y GUIDOR®.

GUM® es una marca de cuidado oral que ofrece una única y completa gama de productos de calidad, recomendados por profesionales de la odontología, para prevenir y curar diferentes patologías de la boca que están relacionadas con la salud general. En cambio, los productos bajo la marca GUIDOR® van dirigidos al profesional médico, ya que están especializados en la rehabilitación oral.

En España, SUNSTAR IBERIA cuenta con más de 40 empleados y colabora con distintas sociedades científicas para promover el cuidado de la salud oral entre la población.

La marca GUM está presente en farmacias y parafarmacias.

