Schneider Electric, entre las 50 empresas más diversas e inclusivas del mundo, según Universum Comunicae

viernes, 20 de diciembre de 2019, 13:54 h (CET) Schneider Electric ha sido votada por estudiantes de negocios y STEM de todo el mundo en el Índice de Diversidad e Inclusión de Universum. La compañía se compromete a mantenerse entre las empresas más diversas, inclusivas y equitativas a escala internacional Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, ha sido reconocida en el Índice de Diversidad e Inclusión (D&I Index) de Universum. En este ranking global inaugural, Schneider Electric se ha clasificado entre las 50 compañías más inclusivas y equitativas.

El Índice de Diversidad e Inclusión de Universum se basa en las respuestas de más de 247.000 estudiantes de negocios y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) de todo el mundo. Para entrar en la lista, las empresas deben estar entre los empleadores más atractivos en seis de las doce economías globales más grandes. El índice calcula cuan alineadas están las compañías con respecto a determinados atributos, como el apoyo a la igualdad de género, el compromiso con la diversidad y la inclusión, y el respeto por las personas que conforman el grupo.

“Cada vez más, los estudiantes buscan un ambiente de trabajo que sea inclusivo y diverso, y que permita a su gente dar forma al futuro. En Schneider Electric, nos esforzamos cada día para que esto sea una realidad y nos honra el reconocimiento de Universum”, ha afirmado Tina Mylon, Vicepresidenta Senior de Talento y Diversidad de Schneider Electric.

En 2019, la compañía ha recibido otros reconocimientos de prestigio. El mes pasado, se ubicó en el Top 50 del Diversity Leaders 2020 del Financial Times, que evalúa el éxito de las empresas en la promoción de la diversidad, incluida la igualdad de género, la apertura a todas las formas de orientación sexual, discapacidad y mezcla étnica y social. El grupo también ha logrado el primer puesto del sector industrial en el Gender Equality Report de Equileap y, por segundo año consecutivo, ha sido incluido en el último Gender-Equality Index de Bloomberg. A principios de año, Schneider Electric recibió el Catalyst Award 2019 por sus iniciativas para ayudar a las mujeres a avanzar en sus carreras.

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.