El restaurante La Carbonera propone 25 canciones para despertar el espíritu navideño

Las luces están encendidas, parece imposible escapar del frío y los polvorones son parte de la dieta diaria. Sí, la navidad ya está aquí, y para terminar de despertar el espíritu navideño lo único que hace falta es un buen playlist que hará sonreír a todos. La Carbonera Restaurante, el mejor lugar para disfrutar de estas fechas, en compañía de familia o amigos, reúne aquellas canciones con las que se podrán ambientar las fiestas y reuniones navideñas Todo parece ser más bonito cuando se deja que el espíritu navideño lo invada a uno, cada rincón de la ciudad se inunda de sonrisas y regalos, y el repertorio de canciones navideñas suena en bucle. La familia y los amigos se reúnen, y el ambiente de celebración está en el aire, la compañía es suficiente para pasar un buen rato, pero no se puede dejar de lado la música, ya sean clásicos o los últimos éxitos.

Los artistas no dudan en versionar o crear nuevas canciones para estas fechas, pero antes de conocer la lista definitiva, ¿qué es el villancico navideño? Estas canciones poéticas, sobre todo tradicionales en España, Portugal y Latinoamérica, tenían un origen popular, con estribillo y armonizadas a varias voces. Más tarde los villancicos se cantarían en las iglesias, creando la asociación con la Navidad.

'Christmas Carols', 'nöels','canzonetta di Natale'… En la actualidad, este término hace referencia a cualquier canción, cuya temática, sea la Navidad. Sin duda, la mejor manera de unir a las personas de todo el mundo.

A continuación, se presenta una lista de 25 canciones navideñas, que no pueden faltar al crear un playlist este año:

'All I Want For Christmas Is You' ­– Mariah Carey

'Sleigh Ride' – Ella Fitzgerald

'The Christmas Song' – Nat King Cole

'Little Saint Nick' – The Beach Boys

'Winter Wonderland' – Tony Bennett, Lady Gaga

'Feliz Navidad' – José Feliciano

'Mary, Did You Know?' – Pentatonix

'Last Christmas' – Wham

'Christmas' – U2



'Santa Baby' – Eartha Kitt

'Silver Bells' – Stevie Wonder

'Run Rudolph Run' – Chuck Berry

'Cherry Cherry Christmas' – Neil Diamond

'Santa Tell Me' – Ariana Grande

'A Marshmallow World' – Brenda Lee

'Merry Christmas, Darling' – Carpenters

'Christmas Tree Farm' – Taylor Swift

'Baby It’s Cold Outside' – Seth MacFarlane

'Have Yourself a Merry Little Christmas' – John Legend

'Silent Night' – Michael Bublé

'You Make It Feel Like Christmas' – Gwen Stefani

'Santa Claus Is Coming To Town' – The Jackson 5

'The Little Drummer Boy' – Harry Simeone Chorale

'White Christmas' – Bing Crosby

'Christmas Time Is Here' – Vince Guaraldi

Acerca de La Carbonera

Una exquisita parrilla urbana en la que encontrar los productos de la mejor calidad en un ambiente que acompaña, acoge y mima al comensal desde el principio al fin. Sugerencias 'De la huerta', 'Para compartir', productos de concha, crudos y los mejores pescados y carnes a la parrilla se dan cita en uno de los restaurantes más instagrameables del barrio de Salamanca.

Su espacio es amplio y con recovecos, decorado en tonos chocolate, tostado, caramelo y madera con un objetivo: hacer sentir al comensal como en su propia casa, o incluso mejor. Un lugar en el que disfrutar en compañía de amigos, familia o pareja, todos tienen cabida en este restaurante en el que las recetas elaboradas al carbón son las auténticas protagonistas.

C/ Castelló, 38, Madrid

910 06 52 02

Facebook: @lacarbonerarestaurante

Instagram: @carbonerarestaurante

MediaKit