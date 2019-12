Según Fulltip,las recomendaciones o el cashback permiten ahorrar hasta un 10% del gasto navideño Comunicae

viernes, 20 de diciembre de 2019, 12:58 h (CET) Los españoles gastarán 554 € de media estas navidades. Ahora gracias a sistemas como el cashback o el marketing de recomendación los usuarios pueden ganar dinero por recomendar productos o recuperar parte del gasto que realicen en estas fechas El mes de diciembre es sinónimo de compras y de gasto. De hecho, según el estudio “Consumo Navideño 2019” elaborado Deloitte, los españoles gastarán una media de 554 euros en sus regalos de Navidad*. Además, según los últimos datos de Showroom Privé, un 43,87% lo hará de forma online**.

Internet cambia a una velocidad extraordinaria y las marcas se deben adaptar constantemente a las nuevas necesidades y hábitos de compra de los usuarios. Deben reforzar sus esfuerzos en publicidad y marketing en el mundo online de forma eficaz porque en Internet la rentabilidad de las inversiones en publicidad “convencional” no es la esperada. Y es de este modo es como cada vez van tomando mayor relevancia fórmulas como el marketing de afiliación o el cashback a la hora de intentar atraer compradores online, algo que resulta sumamente beneficioso para los compradores online en fechas como las Navidad, porque permiten ganar dinero simplemente por realizar una recomendación o recuperar parte del gasto realizado en una compra.

Pero… ¿es posible ahorrar algo en Navidad sin morir en el intento?

Para Eduardo Fernández, CEO y fundador de Fulltip, “El marketing de recomendación es una nueva opción para empresas que ya venden sus productos y servicios online. Gracias a los más 200.000 usuarios que forman parte de nuestra comunidad somos capaces de llegar a acuerdos con más de 400 marcas de más de 14 categorías que nos ceden una comisión por facilitarles recomendaciones y ventas. Con esta comisión, Fulltip a cambio “recompensa” económicamente al usuario por su recomendación o permite al comprador que recupere parte del gasto si finaliza la compra con éxito”.

En este sentido, la empresa proporciona uno de los servicios de cashback más interesantes, ya que el usuario que recomienda un producto recibe ingresos extras si su recomendación termina en compra.

Para comenzar el proceso hay que seguir unos pasos muy sencillos. El usuario sólo tiene que descargarse la app gratuita disponible para iOS y Android o entrar directamente en la página web de Fulltip. En ella podrá comprar, contratar o recomendar a sus amigos y familiares productos y servicios de más de 400 marcas de 14 categorías. Con cada compra, directa o de aquellos a quienes se ha recomendado, el usuario recibe un ingreso en su cuenta. Además, el usuario también puede ganar dinero invitando a sus amigos a que se registren en Fulltip.

“Cuando usas Fulltip para comprar en cualquiera de nuestras marcas y le das al botón «comprar», lo que generamos es un enlace fácilmente trazable por Fulltip y por la marca cliente. Esto nos permite observar si has finalizado la compra con éxito y garantizarte el pago de tu recompensa. La otra posibilidad es que recomiendes la compra de algún producto y servicio a través de nuestra plataforma. En ese caso, también generamos un enlace que puedes compartir e igualmente sumar dinero en tu monedero si tu recomendación termina con éxito” concluye Eduardo Fernández, CEO y fundador de Fulltip.

* Fuente: Deloitte

** Fuente: ShowrromPrive

