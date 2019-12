Las 10 mejores bodegas de Madrid, según Tour in Taxi Comunicae

viernes, 20 de diciembre de 2019, 09:02 h (CET) España es el principal vendedor de vino en el mundo. Año tras año ha aumentado sus índices de venta porque tomarse un descanso y disfrutar de un buen vino es uno de los grandes hobbies que tienen los españoles. Tour in Taxi hace un recorrido por Madrid para mostrar las bodegas más prestigiosas y visitadas en las que se puede disfrutar de un buen vino Madrid es uno de los destinos que escogen la mayoría de los turistas gracias a la gran variedad de ocio que tiene y además gracias a su variedad gastronómica. Es bien conocido por todo el mundo que la dieta mediterránea es de las mejores. Y parte de esta dieta también es el vino. Los números lo dicen; según estudios realizados por la EAE Business School, Madrid es una de las Comunidades Autónomas que más negocio genera en el sector del vino. El gasto que los amantes del vino generan cada año en Madrid es alrededor de 920 millones de euros.

Carlos Andonegui, investigador de la EAE, comenta que el vino español es uno de los elementos de mayor referencia española y sigue teniendo una demanda interna y extranjera cada día más alta.

Los comercios locales que ofrecen este producto han crecido un 50% en este año. Disfrutar de una ruta turística por Madrid para ver las mejores bodegas puede ser algo enriquecedor y una gran experiencia. Pero quizás será recomendable alquilar un coche con conductor para hacer que esta experiencia sea lo más cómoda posible.

¿Cuáles son los mejores según Tour in Taxi?

Bodegas Pablo Morate está a 45 minutos de Madrid. Esta bodega exhibe la maquinaria y los utensilios con los que elabora su producto. En esta bodega es posible ver los procesos de la producción del vino: cultivo, fermentación, envejecimiento, etc.

Señorío de Val Azul es otra bodega que ofrece un recorrido guiado por expertos mostrando el proceso de elaboración y finalmente una cata de vinos.

El Regajal, a solo 50 min., muestra sus cultivos y ofrece sus productos en zonas ajardinadas al aire libre. Un ambiente imposible de mejorar.

Otra bodega de gran renombre es Viñedos de San Martín. Aquí se puede disfrutar todos los domingos de encuentros majestuosos de la cultura vitivinícola.

Los Viñedos de La Rioja ofrecen una explicación detallada de sus instalaciones que tienen un gran atractivo arquitectónico. También ofrecen cursos de catar vinos, para cualquiera que quiera convertirse en un experto.

Otras bodegas que ofrecen vinos de gran calidad son Bodega y viñedos Gosálbez Orti, Bodega Andrés Morate, Bodega Cristo del Humilladero, Bodega del Nero, y la Bodega Ecológica de Luis Saavedra. En estas bodegas se pueden disfrutar de vinos de gran calidad con unas técnicas y maquinarias muy modernas que respetan el medio ambiente.

