​ONU Mujeres y la prostitución

viernes, 20 de diciembre de 2019, 09:30 h (CET) La agencia de Naciones Unidas para la mujer anunció recientemente su neutralidad en cuanto a si la prostitución debería criminalizarse. El anuncio vino como respuesta a una carta firmada por más de 1400 representantes de la sociedad civil que critica su aparente postura en años recientes en torno a despenalizarla.



Los firmantes de la carta señalaban que, en desafío a leyes internacionales, muchas de las agencias fundadas por los estados miembros de Naciones Unidas están actualmente no sólo promoviendo el “trabajo sexual”, sino también haciendo campaña para su despenalización. Entre éstos está el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.



Así mismo figuraba ONUSIDA, agencia adjunta copatrocinada por múltiples agencias de Naciones Unidas, incluída ONU Mujeres. Entre todas las entidades de la ONU que están a favor de una despenalización de la prostitución, ONUSIDA ha tomado la posición más abierta, basada en el controversial argumento de que “la despenalización del trabajo sexual es clave para cambiar el curso de la epidemia de VIH entre las trabajadoras sexuales, y en países de todo el mundo.”



La directora ejecutiva de ONU Mujeres, respondió declarando la neutralidad de la agencia en este tema. “ONU Mujeres no toma posición a favor ni en contra en cuanto a la despenalización/legalización de la prostitución/trabajo sexual,” afirmó en una carta de respuesta.



Críticos de ONU Mujeres expresaron su preocupación de que los grupos de la sociedad civil consultados previo a la revisión por los veinticinco años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 presentaran de manera desproporcionada a las organizaciones que buscaban legitimar el "trabajo sexual", un término que rechazaron enérgicamente. Los firmantes, muchos del hemisferio sur global, también criticaron la representación excesiva de los solicitantes de los Estados Unidos y otros países de habla inglesa.

