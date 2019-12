Carta abierta a la Navidad

Queridas Navidades pasadas, os escribo para deciros que os echo mucho de menos, fuisteis tan buenas conmigo. ¿Sabéis? Tengo que contaros una noticia estupenda. Veréis: "Hace poco hice una recopilación de mis mejores poesías. Bueno, para ser sincero, he de decir que tomé como referencia aquellas que tenían más aceptación en los recitales a los que me presentaba.



Bien, las mandé a varias editoriales de toda España y, ¡bingo! Hubo una a la que le gustaron y quieren publicarlas en un libro que se llamará "99 poesías y un monólogo desesperado", ¿no os parece estupendo? El título lo elegí yo, ¡ya! Ya sé que es un guiño a Pablo Neruda, pero no creo que se enfade el hombre.



Este libro está dedicado a mis padres y saldrá en unos dos meses”. No se lo digáis a nadie, ¿vale? Que quede esto entre nosotros:” Tengo la intención de notificar la noticia a los periódicos para ver si me pueden echar un cable con la publicidad. Es que como soy un escritor nobel, no tengo el mismo tirón que los consagrados”.



Bueno, y si vosotras tenéis influencia con Papá Noel, Los Reyes Magos, el niño Jesús o cualquier otro, os estaría muy agradecido... Bueno, Navidad, te deseo que pases una Feliz Navidad y un próspero año nuevo, ¡uy, qué redundancia, ¿no?! ¡Jejejeje!