Bolivia emite orden de arresto contra Evo Morales Morales se vio obligado a abandonar Bolivia tras haber sido depuesto de la presidencia en lo que él y otros describen como un golpe militar Redacción Siglo XXI

viernes, 20 de diciembre de 2019, 08:56 h (CET)

En Bolivia, la fiscalía emitió una orden de arresto contra Evo Morales, presidente boliviano por más de 13 años, acusando al depuesto líder de sedición y terrorismo.



Morales se vio obligado a abandonar Bolivia tras haber sido depuesto de la presidencia en lo que él y otros describen como un golpe militar. Morales sostiene que tiene derecho a regresar a Bolivia y ayudar a la campaña de su partido, Movimiento al Socialismo, en las próximas elecciones.



Estas son las palabras de Morales, hablando desde Argentina.



Evo Morales afirmó: "Deben dejarme ingresar a Bolivia. No soy candidato, no seré candidato en estas elecciones, pero tengo derecho a participar en política como cualquier político".

