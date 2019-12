Ventajas de tener una placa de inducción por vitroceramica.eu Comunicae

jueves, 19 de diciembre de 2019, 16:46 h (CET) En todos ha existido esa gran dicotomía a la hora de renovar la cocina de casa, ¿Merece la pena dar el paso hacia una vitro de inducción, o por el contrario es más conveniente renovar la vieja cocina por una placa vitrocerámica convencional? Aquí están los argumentos por los que es un acierto adquirir una vitrocerámica de inducción para cocinar en casa Las placas de inducción, ese novedoso y tecnológico modelo con el que se ha dudado si realmente merecía la pena gastarse un poco más de dinero que en una vitrocerámica convencional, pues aquí están los motivos por los que considerar como un acierto la adquisición de una vitrocerámica de inducción.

Eficiencia

Es mucho más ecológica que las vitrocerámicas convencionales, ya que tarda menos en calentar los alimentos y su sistema de inducción permite que este electrodoméstico en cuestión gaste mucho menos que sus eternos rivales, y por tanto, son más eficientes con el planeta, y lo que es más importante, esto significará un ahorro importante en la factura de la electricidad.

Temporizador

Todas las vitrocerámicas de inducción pueden ser programadas para bien pitar o apagarse cuando sea programada para hacerlo, lo cual supone una gran ventaja a la hora de poder estar haciendo mil tareas de casa mientras se hace la comida, aunque si se compara con las vitrocerámicas convencionales, este no es uno de los puntos más fuertes, ya que la gran parte de las vitrocerámicas convencionales actuales también son programables.

Seguridad

¿Hay niños por casa? Entonces de cabeza a por la de inducción, tan simple como que a la hora de calentar la comida, el recipiente no se calienta tanto como en las vitrocerámicas convencionales, ya que en estas si que se nota una mayor cantidad de retención del calor por parte del recipiente (las ollas o sartenes no se pueden tocar si está la comida calentandose), eso es debido a que el método de dar calor de las de inducción consigue que se caliente la comida en mayor medida sin que el recipiente se caliente en semejante cantidad, esto puede convertirse en un argumento de peso en cuanto a seguridad, sobre todo si hay niños por casa.

Flexibilidad

Es otra de las grandes ventajas de las vitros de inducción más modernas, mientras que la mayoría de vitrocerámicas convencionales siguen teniendo unas zonas delimitadas y, como es obvio, solo se puede cocinar en esas zonas, cada vez son más las vitrocerámicas de inducción que no tienen zonas delimitadas, simplemente llevan sensores que en el momento que localizan un objeto pesado posarse sobre ellas, se detecta esa zona, esto implica una mucho mejor disposición del espacio para cocinar en caso de elaboraciones complicadas o menús para muchas personas, es otro de los grandes puntos fuertes de estas placas.

Ideales para los sibaritas

Todos los que están identificados con la necesidad de tener lo último del mercado para su cocina y contar con la última tecnología para poder emular a Arguiñano en un mayor grado, son clientes que no pueden dejar escapar los últimos modelos de placas de inducción, ya que las más completas del mercado incluyen funciones tan útiles y variopintas como pueden serlo programas ultrarápidos para calentar la comida, o programas capaces de controlar la temperatura del aceite, de esta manera, podrán lograr elaboraciones mucho más logradas con esta ayuda tecnológica.

Estos solo son algunos de los más importantes argumentos por los que defender que comprar una placa de inducción es todo un acierto. Las mejores placas de inducción del mercado, con las mejores marcas y modelos, están todas en la web vitroceramica.eu

