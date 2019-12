Spotahome manda a sus inquilinos a casa por Navidad Comunicae

jueves, 19 de diciembre de 2019, 16:22 h (CET) Coincidiendo con la época navideña, la proptech española promueve la vuelta a casa sorteando 1.000 euros entre sus seguidores de Instagram y que así puedan visitar de nuevo a sus familiares y amigos durante estas fechas tan señaladas La plataforma online de reservas de alquiler de viviendas para estancias de media y larga duración, Spotahome, ha puesto en marcha su campaña navideña en la que, a través de un sorteo en redes sociales, ofrece 1.000 euros para que lo puedan invertir en volver a casa por Navidad y reunirse de nuevo con sus seres queridos durante estas fechas tan señaladas.

De esta forma, la proptech española ha lanzado un vídeo en sus redes sociales en el que desea a sus inquilinos, de forma irónica, que se marchen de sus pisos y no vivan en ellos con el propósito de volver a casa por las fiestas navideñas o simplemente para disfrutar de estas fechas en un lugar diferente.

“En Spotahome queremos hacer llegar un bonito mensaje navideño a todos nuestros inquilinos: En estas fechas de paz y amor, os deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón que os vayáis. No os queremos en uno de nuestros pisos por muy a gusto que estéis ahí, nos da igual, lo que queremos es eso, que os vayáis. Ya ves, así somos en Navidad”, narra la compañía en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Según Emilia Renedo, Marketing Manager de Spotahome en España, la marca apuesta por esta campaña navideña para reivindicar la importancia de pasar estas fechas con los seres queridos, unos valores que comporte con la startup: “La vuelta a los hogares por Navidad siempre ha sido motivo de ilusión para los españoles. Los aeropuertos se llenan de abrazos y cariño durante este mes y desde Spotahome queríamos celebrarlo por todo lo alto, tratando de acercar a nuestros inquilinos a sus familiares e invitándoles a dejar por estas fechas nuestras viviendas, volviendo, aunque sea por unos días, a sus hogares”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.