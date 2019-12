Bionike aporta los 5 pasos obligatorios de la limpieza facial Comunicae

jueves, 19 de diciembre de 2019, 15:27 h (CET) Los cuidados y la limpieza diaria de la piel, deben ser una rutina obligatoria para todos en este año que comienza, como lo son ducharse o cepillarse los dientes. Existen un sinfín de productos para que la piel del rostro luzca sana y bonita, pero uno debe saber cómo y cuándo aplicarlos. Bionike, la firma de cosmética nº1 en Italia, explica cómo se debe realizar la rutina de limpieza facial para presumir de una piel sana, radiante y joven. Además, presenta sus mejores productos con este objetivo Con el año a punto de terminar, son muchos los que llenan su cabeza de propósitos para el 2020: ser más paciente, mejor persona, ir al gimnasio, comer mejor, estudiar más y, ¿qué tal comenzar a cuidar la piel del rostro como realmente se merece? Lo primero que se debe tener en cuenta es el tipo de piel que posees, y así emplear productos que casen con las necesidades más específicas. (Un truco para saber cómo es la piel es observar si ésta brilla llegada la media mañana, si es así, es que la piel es grasa y si no brilla es que probablemente esté deshidratada). Tras saber cual es exactamente el modelo de piel, se podrá elegir adecuadamente la crema lavante, tónico, sérum, crema hidratante, etc. que más se adapten a uno.

A continuación los 5 pasos obligatorios para una limpieza facial perfecta by Bionike:

PASO 1: LAVAR. Lo ideal es limpiar el rostro día y noche, aunque uno no se haya maquillado. Realizar una limpieza facial antes de acostarse sirve para eliminar los restos de contaminación, sebo, etc. acumulados durante todo el día. Por otro lado, enjuagarse el rostro por la mañana es esencial para quitar los residuos que se producen durante la noche, momento en el que la piel se regenera.

PASO 2: SECAR. Después de aclarar el producto utilizado en el paso anterior, es imprescindible secar muy bien la piel, sin “arrastar”, a toquecitos. Lo mejor es tomarse un momento para que ésta esté preparada para recibir el tónico.

PASO 3: TONIFICAR. El tónico elimina todos y cada uno de los pequeños residuos y prepara la piel para recibir el serum y la crema posterior. A la vez que es el secreto para neutralizar la acción del agua y restaurar el pH óptimo de la piel.

PASO 4: HIDRATAR . En este punto hay que destacar que si se necesita una dosis extra de hidratación, lo idóneo es emplear un sérum antes de la crema hidratante. El sérum se absorbe más rápido y hace que los ingredientes activos penetren en profundidad, mientras que la crema es el tratamiento en sí con el que la piel estará protegida, tanto de noche, como durante la jornada.

PASO 5: APLICAR PROTECCIÓN SOLAR. Da igual si es verano o si es invierno, si se quiere mantener una piel sana y evitar los signos de la edad, se deben emplear cremas de protección durante todos los meses del año.

A continuación, Bionike presenta sus mejores productos para una limpieza facial perfecta:

Defence Tolerance Agua Limpiadora Esencial

Solución equilibrante sin tensioactivos agresivos. Es ideal para limpiar y desmaquillar la piel del rostro especialmente delicada o sensibilizada, gracias a su formulación basada en el criterio de la esencialidad. Protege la barrera hidrolipídica cutánea y contribuye a prevenir rojeces y grietas. Oftalmológicamente testado en ojos sensibles. Apropiado también para quienes usan lentes de contacto.

PVP: 16,95 €

Defence Desmaquillador Micro Exfoliante Scrub

Con su textura rica y cremosa, con elevado contenido lipídico, es un tratamiento exfoliante periódico que facilita el desprendimiento de las células superficiales y mejora la renovación celular, aportando al rostro un aspecto fresco y luminoso. Los diferentes tamaños de las microesferas exfoliantes aseguran una acción modulada y no agresiva. Aconsejado para limpiar en profundidad la piel del rostro, incluso la sensible, preparándola para recibir de la mejor forma los beneficios de los tratamientos siguientes.

PVP: 16,50 €

Defence Elixage Huile Serum R3 Aceite Regenerante

Una triple acción antiedad en tan solo unas pocas inestimables gotas: Repara – Redensifica – Renueva. Con la exclusiva fórmula R3, capaz de activar en la piel los mecanismos dinámicos de la juventud celular, renueva las estructuras de sostén de los tejidos (colágeno y elastina) ayudando a combatir la pérdida de densidad. Concentrado en GGP y rico en polifenoles vegetales, detoxifica la piel para lucirla radiante, como regenerada. Su textura aceite-sérum deja un velo sedoso sobre la piel con sofisticadas notas florales y amaderadas. Contiene perfume sin alérgenos y está aconsejado para el tratamiento antiedad de la piel de normal a seca.

PVP: 77,50 €

Defence My Age Crema Renovadora de Día

Crema de textura suave y ligera, de rápida absorción y delicado perfume floral-marino. Formulada con Skin Resiliency Complex y enriquecida con vitamina C para contrarrestar la sequedad cutánea, el tono de piel apagado, la aparición de manchas y la pérdida de firmeza relacionados con las carencias hormonales. Día tras día la piel se siente hidratada, más compacta y elástica, como renovada. Está aconsejada para fortalecer la resiliencia cutánea y potenciar la belleza de la mujer a partir de los 50 años, mejorando la capacidad natural de la piel de hacer frente al envejecimiento y a los efectos causados por los cambios hormonales.

PVP: 39,89 €

Defence Sun Crema Fundente 50

Crema solar de textura suave y agradable, no grasa, ideal para el rostro.

Está formulada para obtener una triple fotoprotección: defensa contra los daños a corto plazo, garantizada por el sistema filtrante UVA-UVB; defensa contra los radicales libres generados por los rayos infrarrojos y defensa frente a los daños biológicos a largo plazo gracias al exclusivo “PRO-REPAIR Complex” que fortalece los mecanismos naturales de protección y reparación del ADN. No comedogénica testada dermatológicamente.

PVP: 21,50 €

