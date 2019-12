El Salón Noelia Jiménez revela 7 beneficios de teñirse con barro Comunicae

jueves, 19 de diciembre de 2019, 14:58 h (CET) Esta ecológica forma de tintar el cabello la compone una coloración natural a base de pigmentos que, mezclados con agua caliente, forman un barro que se aplica sobre el cabello lavado. No provocar alergias y no dañar en absoluto el cabello son sólo algunos sus beneficios, pero tiene muchos más. El reputado equipo de coloristas de la estilista Noelia Jiménez, junto a ella, explican todas las ventajas que proporciona al cabello teñírselo de esta forma tan sostenible. PVP: desde 68 € A continuación, el Salón Noelia Jiménez revela 7 ventajas de teñirse de manera ecológica, con barro:

Los barros no ocasionan ningún tipo de ataque al cabello, ya que penetran en él de forma superficial y no contienen amoníaco (el componente principal de los tintes comunes). Además, tienen una acción astringente que desintoxica a fondo el cuero cabelludo, eliminando los residuos y aportando volumen desde la raíz a las puntas.

Teñirse con barro mejora la cutícula del cabello gracias a sus propiedades fitoterapéuticas (exclusivas de origen vegetal), dejándolo muy hidratado y reduciendo también el encrespamiento. De hecho, los expertos aseguran que este tipo de coloración es un servicio que todo el mundo debería realizarse, ya que mejora la calidad capilar y aporta mucho brillo a la melena.

Los tintes con barros no generan una raíz "evidente" como la de los tintes químicos. El pigmento va desapareciendo con los lavados y se va fundiendo con las canas (en el caso de que las hubiese). Los barros maquillan las canas integrándolas de forma natural, de tal modo que hacen ellas mismas de micro mechas. Además, con los productos de Noelia Jiménez, conocimientos y técnica propia, se consigue darle mayor durabilidad a este tratamiento natural de coloración capilar.

Forman una barrera protectora frente a las agresiones externas, debido a que actúan sobre las capas más superficiales del cabello.

Los tintes ecológicos no provocan alergias, puesto que en contadas ocasiones un barro vegetal deriva en reacción. Por lo tanto, constituyen la opción ideal para personas con alergia a los tintes químicos.

Los tintes con barro tienen una gran gama de colores naturales con materias primas especializadas que se pueden mezclar para personalizar cada tono, haciendo del color una auténtica obra de arte.

Los tintes naturales no huelen a amoníaco, sino a campo, gracias a los materiales que se mezclan durante su fabricación (flores, plantas, barro, etc.). Por lo que el tiempo de espera mientras éste se “seca” es mucho más agradable que cuando uno se tiñe químicamente.

Acerca del Salón Noelia Jiménez

El Salón Noelia Jiménez está formado por un equipo de profesionales altamente cualificado, dirigido por la propia Noelia Jiménez.

Se trata de uno de los salones de peluquería más exclusivos de Madrid, en el que la coloración del cabello, unida a las cuidadísimas técnicas de corte, constituye el servicio estrella.

Las terapias de volumen, de reestructuración, de forma y los más punteros servicios de pedicura y manicura se dan cita en este salón que a nadie deja indiferente.

Gracias a la exquisitez y a la calidad de sus servicios y tratamientos, al buen ambiente y a la profesionalidad de toda la plantilla es fácil ver en el salón a grandes personalidades de la élite social, económica y cultural a nivel mundial, ya que el Salón Noelia Jiménez cuenta con una fuerte influencia a nivel internacional.

