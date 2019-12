El nuevo buque insignia de Costa Cruceros, propulsado por GNL, hace escala técnica en Barcelona por primera vez Comunicae

jueves, 19 de diciembre de 2019, 13:20 h (CET) El nuevo buque insignia de la compañía, el Costa Smeralda, es el primer barco de la flota de Costa Cruceros en estar propulsado por gas natural licuado. El GNL representa un hito innovador para la industria, ya que su utilización supone una significativa reducción del impacto medioambiental. Barcelona es el primer puerto en dar la bienvenida a Costa Smeralda y está llamado a jugar un papel fundamental en el desarrollo de la tecnología GNL Costa Smeralda ha llegado por primera vez a Barcelona, para su primer repostaje. El nuevo buque insignia de la compañía está propulsado por gas natural licuado (GNL), que representa una innovación en la industria de cruceros en la que el Grupo Costa se posiciona como pionero, y que reducirá el impacto medioambiental de forma significativa.

El uso de GNL supone un importante desarrollo hacia la innovación responsable y la protección medioambiental. La eliminación de las emisiones de dióxido de azufre (cero emisiones) y la reducción de partículas entre un 95-100% garantiza la mejora de la calidad del aire. Este combustible reduce también las emisiones de óxido de nitrógeno (en un 85%) y CO2 (hasta el 20%).

Barcelona es el primer puerto en dar la bienvenida al Costa Smeralda tras su salida del astillero Meyer en Turku, donde ha sido construido. Para celebrar la llegada de la última incorporación a la flota de la compañía de cruceros ha tenido lugar el intercambio de metopas. Durante su parada en Barcelona, el barco ha sido repostado por GNL y varios medios y agentes de viajes locales tuvieron la oportunidad de visitarlo.

El primer itinerario del nuevo barco partirá de Savona el próximo 21 de diciembre y llegará a Barcelona el 23 de diciembre como parte de un crucero de una semana, que recalará también en Marsella, Palma, Civitavecchia y La Spezia.

Costa Smeralda es el primer barco de Costa Cruceros en estar propulsado por GNL, tanto en puerto como en mar. El nuevo buque es parte de un plan de expansión en el que el Grupo Costa ha invertido más de 6.000 millones de euros y que permitirá incorporar siete nuevos barcos hasta 2023. Cinco de estas naves – entre las que se incluyen el Costa Smeralda y su barco hermano en construcción, el Costa Toscana – estarán propulsadas por GNL, contribuyendo así a mitigar el impacto medioambiental de la flota al completo.

La nueva generación de barcos será clave para alcanzar la meta que se ha marcado el Grupo Costa: reducir las emisiones de CO2 de su flota en un 40% para 2020, diez años antes del objetivo establecido por la Organización Marítima Internacional (OMI).

“Gracias al Costa Smeralda, el uso de GNL se esta convirtiendo en algo cada vez más real en la industria de cruceros. El Grupo Costa fue el primero en confiar en esta nueva tecnología e invertir en la construcción de cinco nuevos barcos de GNL, afianzando su posición de liderazgo en el turismo sostenible. Estamos actuando de forma responsable y marcando un nuevo camino destinado a representar un cambio de rumbo: el GNL garantiza la reducción significativa del impacto medioambiental sin sacrificar aspectos de seguridad que son una prioridad para nosotros. Estamos encantados de que Barcelona sea el primer puerto en dar la bienvenida al Costa Smeralda, ya que esta ciudad ha sido nuestra casa durante mucho tiempo y jugará un papel importante en el desarrollo de la tecnología GNL para nuestros barcos”, ha declarado Neil Palombra, Director General de Costa Cruceros. “Costa Smeralda es también un producto innovador que mantiene la esencia de la hospitalidad italiana que nos representa y que entusiasma a todo tipo de cruceristas”.

Barcelona será un puerto fundamental para el desarrollo de la tecnología de GNL en la industria de cruceros y tres barcos del Grupo Costa propulsados por este combustible de bajas emisiones visitarán de manera regular la ciudad. Costa Smeralda realizará alrededor de 100 escalas hasta finales de 2021 como parte de su itinerario de una semana por el Mediterráneo Occidental. A partir de 2021, el Costa Toscana también visitará Barcelona cada semana. En esta línea, el AIDAnova ya realizó escalas semanales en la ciudad durante 2019 y está confirmado que seguirá haciéndolas durante 2020. Además, estos tres barcos repostarán su combustible de gas natural licuado en la Ciudad Condal.

Costa Smeralda supondrá también un aumento del impacto económico generado por Costa en Barcelona y en España. De acuerdo con un estudio realizado recientemente por Deloitte & Touche, la Universidad de Génova y la Universidad de Hamburgo, el gasto realizado por los huéspedes de Costa Group asciende a una media de 74,60€ por persona en cada uno de los puertos europeos que visitan los barcos de la compañía. Costa Group generó en España un impacto económico de 1.100 millones de euros, contribuyendo a la creación de más de 6.400 empleos a jornada completa. Destaca también el número de proveedores y socios españoles con los que colabora la compañía, más de 300, así como el volumen de movimiento de pasajeros registrado en España, 3,4 millones.

En el caso de Barcelona, el impacto económico ascendió a 239 millones de euros y el número de empleos generados a 1.700. En 2018, la inversión principal de Costa Group estuvo destinada a la construcción de Helix Cruise Center, una terminal preparada para recibir a los barcos de última generación propulsados por GNL.

Costa Smeralda es una auténtica Smart city itinerante que supera todos los requisitos medioambientales. Además de la gran novedad que supone la propulsión por gas natural licuado, el Costa Smeralda cuenta también con innovaciones tecnológicas punteras dirigidas a reducir el impacto medioambiental. El agua diaria necesaria se obtiene directamente del mar gracias a los sistemas de desalinización con los que cuenta el barco. El consumo de energía se reduce también al mínimo gracias al uso de un sistema inteligente de eficiencia energética, que incluye ascensores de nueva generación que recuperan la energía que consumen y la reintroduce en en el sistema eléctrico.

En los últimos años, Costa Cruceros ha eliminado el uso de plásticos de un solo uso en la gran mayoría de sus caterings y los ha sustituido por materiales alternativos, una política que sigue implementando para adelantarse a los objetivos de la Directiva Europea.

Gracias a las nuevas iniciativas implementadas a bordo del Costa Smeralda, y que progresivamente se extenderán al resto de la flota para 2020, Costa se ha propuesto reducir el consumo de plástico a bordo en más de 50 toneladas al año. El cien por cien de los deshechos acumulados y de los materiales reciclados, entre los que se incluyen plástico, papel, cristal y aluminio, se utilizarán para proyectos de economía circular.

A bordo del Costa Smeralda los alimentos jugarán también un papel fundamental, y es que la compañía seguirá implementando a bordo 4GOODFOOD, un programa integral dirigido a reducir el desperdicio de alimentos y a la recuperación de alimentos preparados, pero no servidos, para causas benéficas. Además, el barco contará con el innovador restaurante “Laboratorio del Gusto” – LAB - que, desde un enfoque entretenido, involucra a los huéspedes en la importancia de la sostenibilidad alimentaria.

Con más de 180.000 toneladas brutas y más de 2.600 cabinas, el Costa Smeralda es el resultado de un proyecto creativo único liderado por Adam D. Tihany y creado para sumergir a los pasajeros en lo mejor de Italia en un único espacio. Tihany ha trabajado junto con un grupo internacional de cuatro prestigiosas firmas de arquitectura que han sido las encargadas de diseñar diferentes áreas del barco - Dordoni Architetti, Rockwell Group, Jeffrey Beers International y Partner Ship Design -. Todo el mobiliario, las luces, las telas y los accesorios han sido producidos en Italia, tanto los elementos estándar, como aquellos diseñados específicamente para el nuevo barco por 15 socios que representan la excelencia italiana.

El diseño italiano será también protagonista del CoDe – Costa Design Musem, el primer museo a bordo de un barco de cruceros. Este extraordinario entorno cuenta también con el Solemnio Spa, varias áreas de entretenimiento – entre las que se incluye el “Coliseo” que cuenta con pantallas de última generación -, bares temáticos gracias a la colaboración de marcas italianas líderes, 16 restaurantes y áreas de “experiencia gastronómica” e, incluso, un nuevo restaurante para familias con niños.

Costa Smeralda ofrecerá también los “Adagio Tours”, un proyecto único en el sector que nace de la colaboración entre Costa Cruceros, AISM (Asociación de Esclerosis Múltiple Italiana) y Costa Crociere Foundation. Estas excursiones grupales realizan las visitas incluidas en el itinerario a un ritmo más lento y adecuado a personas con limitaciones de movimiento, padres y madres con sillas de niños, y personas mayores.

Con la llegada del nuevo Costa Smeralda, el Grupo Costa suma un total de 29 barcos operativos que refuerzan el liderazgo de la compañía en Europa y China.

Sobre Costa Crociere

Costa Crociere es la compañía de cruceros italiana de Carnival Corporation & plc, la mayor compañía de cruceros del mundo. Durante 70 años, los barcos de Costa han sido auténticos embajadores de la verdadera hospitalidad italiana, mostrando lo mejor de su gastronomía y la auténtica experiencia vacacional italiana que destaca por su exquisita gastronomía, los mejores vinos y una experiencia de compras única y completa, gracias a una amplia selección de las más prestigiosas marcas italianas.

Actualmente, la flota de Costa, la más grande de Europa, cuenta con un total de 14 barcos en servicio, todos con bandera italiana. Además, dos buques de nueva generación serán entregados en 2019 y 2021. Contarán con un revolucionario diseño ‘verde’ y estarán propulsados por Gas Natural Licuado, el combustible fósil más limpio del mundo, lo cual representará un enorme avance medioambiental. Costa encarna la excelencia italiana gracias a los 19.000 empleados de Costa en todo el mundo, que trabajan cada día con pasión para ofrecer las vacaciones de crucero con lo Mejor de Italia con 140 itinerarios diferentes, 250 destinos y 60 puertos de embarque.

Costa Cruceros ha sido galardonada en los exclusivos Premios Excellence de Cruceros 2019 con tres sellos de calidad: “Mejor Naviera para el Primer Crucero”, “Mejor Imagen de Marca entre Consumidores” y “Mejor reconocimiento de marca entre los Agentes de Viajes”.

