Nuevas capacidades del Laboratorio de Calibración de DEKRA

jueves, 19 de diciembre de 2019, 12:10 h (CET) El laboratorio de Calibración de DEKRA en España añade a su acreditación ENAC (51/LC10.030) nuevas capacidades de medida en el Área de Temperatura y Humedad ofreciendo la caracterización de cámaras climáticas, estufas y hornos. La calibración de estos equipos puede hacerse in situ, desplazando los patrones de calibración y los técnicos a las instalaciones del cliente Así mismo se ha ampliado la Acreditación ENAC para cubrir la realización in situ de calibraciones en las áreas de Electricidad CC y Baja Frecuencia, y Tiempo y Frecuencia para las que ya se disponía de acreditación ENAC para su realización en el laboratorio.

Con este nuevo servicio de Calibración in situ, DEKRA ofrece a sus clientes la posibilidad de organizar la calibración acreditada de sus instrumentos de medida de una forma eficaz y organizada, minimizando los tiempos de no disponibilidad de los equipos y evitando los inconvenientes generados en el transporte de los mismos.

Con la calibración en las áreas mencionadas, a las que se añade la de Electricidad Alta Frecuencia en su laboratorio permanente, DEKRA ofrece servicios de calibración para cubrir una gran mayoría de equipos de medida eléctricos y de radiofrecuencia como por ejemplo analizadores de espectro, generadores de RF, multímetros, osciloscopios, analizadores de potencia, medidores de rigidez dieléctrica, fuentes de tensión, calibradores, cámaras climáticas, etc.

DEKRA ha trabajado activamente en el campo de la seguridad durante más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín como Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein eV, es hoy una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una filial de DEKRA eV y gestiona El negocio operativo del Grupo. En 2018, DEKRA generó ventas por un total de 3.3 billones de euros. Actualmente, la empresa tiene más de 45,000 empleados en más de 60 países en los cinco continentes. Con servicios expertos calificados e independientes, trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar, estos servicios van desde la inspección de vehículos y evaluaciones de expertos hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de construcción, consultoría de seguridad, ensayos y certificación de productos y sistemas, así como cursos de capacitación y trabajo temporal. La visión de la compañía para su centenario en 2025 es ser el socio global para un mundo seguro. www.dekra.es

