Guinea Ecuatorial convertirá la planta de metanol de Punta Europa en una refinería modular Comunicae

jueves, 19 de diciembre de 2019, 10:34 h (CET) Se está realizando un estudio de viabilidad sobre el potencial para convertir la planta de metanol de Guinea Ecuatorial en Punta Europa. El Ministerio de Minas e Hidrocarburos no está satisfecho por la disminución de la producción de gas y espera que las nuevas inversiones mejoren las instalaciones de Punta Europa El Ministerio de Minas e Hidrocarburos ha ordenado el desmantelamiento de la planta de metanol propiedad de Atlantic Methanol Production Company LLC (AMPCO) en el Complejo de Gas de Punta Europa en la isla de Bioko, solicitando convertirla en su lugar por una refinería modular.

Esta decisión viene motivada por el descontento del Ministerio sobre el programa de trabajo y presupuesto de Marathon Oil en lo relativo a exploración y producción en el área que tiene actualmente en el país, que no reflejan el nivel esperado de inversión y compromiso en activos clave como el campo offshore Alba y la planta de metanol, que opera la empresa estadounidense.

S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministro de Minas e Hidrocarburos, afirmó: “El complejo de Punta Europa es la joya de la corona de la infraestructura de procesamiento de gas de Guinea Ecuatorial y es fundamental para nuestros planes de monetización de gas a largo plazo. Sin embargo, debido a la falta de inversión en el campo de Alba y en la planta de metanol, una refinería modular sería un proyecto más productivo para este espacio".

El Ministerio de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial ha encargado un estudio de viabilidad para convertir la planta de metanol de Punta Europa. La planta de metanol es una de las instalaciones que componen el Complejo de Procesamiento de Gas de Punta Europa cuyos propietarios son Marathon Oil y sus socios. Marathon Oil Company posee el 45 por ciento de las acciones de la planta de metanol.

Como parte del nuevo proyecto de Gas Mega Hub del país, que tiene como objetivo proporcionar un suministro de gas adicional a las instalaciones de procesamiento tanto onshore como offshore, se requiere realizar nuevas inversiones en el Complejo de Punta Europa. Actualmente, la planta es abastecida por el campo Alba de Marathon, que ha experimentado una disminución en su capacidad de producción. La primera fase del proyecto del Gas Mega Hub es implementar el nuevo acuerdo de suministro de gas firmado entre el MMH y Noble Energy, operador de los campos Aseng y Alen en el Bloque I/O. El acuerdo prevé el suministro de gas al Complejo de Gas de Punta Europa, que incluye la planta de generación eléctrica de Malabo, la planta de metanol de AMPCO y la planta de GNL de Guinea Ecuatorial (EG LNG). El acuerdo, combinado con nuevos gaseoductos submarinos que unirán los campos Aseng, Alen y Alba, reemplazará parte de la producción de gas perdida a medida que el campo Alba entra en declive.

Sin embargo, incluso cuando el campo de Alba está en declive, Noble Energy, Kosmos Energy y Trident Energy han hecho importantes descubrimientos tras de un agresivo programa de trabajo de 2019.

Noble Energy hizo un descubrimiento en alta mar en el Bloque I en agosto de 2019, cuando perforó el pozo Aseng 6P a una profundidad total de 4.417 metros. Kosmos Energy descubrió petróleo en noviembre, cuando perforó el pozo S-5 a una profundidad total de 4.400 metros y encontró 39 metros de petróleo neto en el yacimiento Santonian, en la cuenca de Río Muni. El descubrimiento fue el primer pozo perforado offshore con la infraestructura de perforación ILX (infrastructure-led exploration) de Kosmos en Guinea Ecuatorial. La perforación del pozo S-5 se aceleró tras un esperanzador estudio sísmico 3D realizado en 2018.

“Se necesita nueva inversión para continuar impulsando el desarrollo de Guinea Ecuatorial. Estamos muy contentos de trabajar con empresas como Noble Energy, Kosmos Energy y Trident Energy que siguen comprometidas con programas de trabajo ambiciosos y con nuevas oportunidades de crecimiento”, dijo el Ministro.

Se prevé una inversión directa de un mínimo de $ 1.4 mil millones, a través de una firma de $ 1.2 mil millones y un pronóstico contingente de $ 273 millones previstos para 2020, asociados con la perforación de dos pozos y la continuación del desarrollo de seis pozos ya existentes en Guinea Ecuatorial en 2020.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Riot Games lanza el segundo tomo de los cómics de Zed Claves para una buena compra-venta inmobiliaria en 2020 según Alcalá Inmobiliaria Nuevas capacidades del Laboratorio de Calibración de DEKRA 9 consejos para disfrutar de unas Happy TecHolidays, según The Valley Una fórmula con extracto de romero combate el cáncer de colon