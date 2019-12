La nueva campaña del whisky J&B juega con un mundo de color y diversión, donde la sensorialidad es la clave Comunicae

jueves, 19 de diciembre de 2019, 09:58 h (CET) Creada por la agencia de publicidad El Ruso de Rocky, muestra varias gráficas para transmitir las sensaciones con las que el paladar tendrá una explosión de gusto y aroma "¿Qué sería de la vida sin sabor? J&B tiene un sabor muy especial, muy diferente, muy único, muy 'ufffff' pero qué pasada. Un sabor que hace la boca, whisky?! Solo hay que pensar en sus múltiples combinaciones, con ginger ale, con tónica rosa, con Sprite o con Appletiser. Estas explosiones de sabor, junto con la campaña, hacen viajar a un mundo sensorial de color, juego, creatividad y sorpresa", afirman.

Han venido a hablar de sabor, del sabor J&B, evidentemente. Van a hablar de esa sensación que produce J&B, y, ¿cómo hacerlo? A lo grande. Innovando, arriesgando y jugando, con el color, con los ingredientes, con las copas, con actitud 'What the Whisky?!' "Nada de ser aburridos, nada de ser como el resto. Un whisky diferente a todos los demás, uno con ganas de sorprender. Un whisky con ganas de ser algo muy distinto, de abrir una puerta a lo inesperado".

La nueva campaña de J&B, creada por la agencia de publicidad El Ruso de Rocky, muestra varias gráficas para transmitir las sensaciones con las que el paladar tendrá una explosión de gusto y aroma. Junto a la campaña gráfica hay varias composiciones audiovisuales que invitan a descubrir ese mundo sensorial, apetecible y juguetón. Por último, hay un par de piezas para cine. Siempre, con la mirada puesta en el sabor como principal característica, pero sin olvidar nunca el humor como camino y ese tono 'What the Whisky?!'.

Y cuando se habla de sabor, es inevitable hablar de los combinados de J&B. Todos y cada uno de ellos transportan a un mundo de color, fantasía y diversión. Se puede hablar de la manzana, con J&B con Appletiser, un toque ligeramente gasificado que crea una combinación chispeante e inesperada; J&B con tónica rosa, con el que redescubrir una nueva forma de beber whisky con un cóctel suave, afrutado; J&B con Sprite y menta con ese toque cítrico que aporta el refresco y la ramita de menta; J&B con ginger ale, irresistible y con un color dorado que junto con un twist de lima aporta frescor a la copa.

