La multinacional Bossard presenta un estudio sobre la Industria Manufacturera Española

jueves, 19 de diciembre de 2019, 10:03 h (CET) Cataluña se impone en el número de empresas que facturan menos de 25M €, mientras Madrid lo hace en las que facturan por encima de los 25M€ Un estudio de la multinacional Bossard sobre la industria manufacturera española concluye que Madrid y Barcelona son mercados prioritarios para invertir por su volumen, tanto en número de empresas como por los niveles de facturación.

El estudio revela que el sector industrial manufacturero muestra poco interés en la innovación y mantiene sus procesos tradicionales muy arraigados.

Madrid y Cataluña son las dos comunidades autónomas donde se concentra el mayor volumen de industria manufacturera de España y, por ende, son las que tienen un mayor potencial de inversión. A ellas les siguen el País Vasco, Valencia y Andalucía.

Son datos que revela un estudio de mercado que radiografía la situación industrial manufacturera por sectores de actividad, encargado por Bossard, la compañía con sede en Zug (Suiza), líder del mercado en tecnología de fijación en Europa, América y Asia-Pacífico.

Bossard es una red global de empresas con 2.500 empleados en 77 ubicaciones y socios internacionales cuidadosamente seleccionados en todas las regiones del mundo y que ha tenido un crecimiento constante durante más de 185 años.

En España, Bossard ha implantado un proceso de transformación y crecimiento en los últimos años, centrando todos sus esfuerzos comerciales en el mercado de Cataluña.

En España existen 1,2 millones de empresas con actividad real contrastada, 3,9 millones de Sociedades y Autónomos y más de 4.500 códigos de actividad. Sobre estas cifras, el informe de Bossard señala que “a nivel geográfico destacan los mercados de las comunidades de Madrid y Cataluña por volumen, tanto en número de empresas como por los niveles de facturación”.

Teniendo en cuenta los mismos criterios comentados anteriormente, Cataluña cuenta con 1053 empresas cuyo tramo de facturación se concentra entre los 5M€ y los 25M€ (598). En cambio, Madrid, con un volumen de unidades productivas similar, 1017 empresas, cuenta con menos empresas de menor facturación, y más empresas que superan los 50M€.

La radiografía de la industria manufacturera española muestra cómo las empresas con mayor volumen (facturación media) se encuentran en Madrid, seguido de Cataluña, Andalucía y País Vasco con ratios similares, y por último C. Valenciana con un menor volumen medio. Después de Madrid y Cataluña, seguirían los mercados de País Vasco, la comunidad Valenciana y Andalucía.

Al margen de detectar los mercados del Estado con mayores posibilidades de inversión, el estudio de Bossard presenta múltiples e interesantes datos sobre los procedimientos de las empresas industriales a la hora de buscar nuevos proveedores. En la era digital, no sorprende que el 65% de la industria los busque a través de Internet y, a mucha distancia (20%) los elija por contactos y recomendaciones; sin embargo, es significativo que el criterio “que sea innovador en un sector” tenga un valor de 0%.

Según Antonio García, CEO de Bossard Spain, “la innovación se sigue percibiendo como un aumento en los costes y no como un ahorro y optimización de recursos. Ir de la mano de proveedores que ofrecen un valor añadido supone una oportunidad de crecimiento y es una vía para diferenciarse y desmarcarse de la competencia.”

Las encuestas a clientes potenciales que incluye el informe también indican que el 78,7% de las empresas tienen en cuenta el precio como factor principal para trabajar con nuevos proveedores, mientras la calidad de los productos es relevante para el 55,7% de los industriales.

En el informe se presentan los principales resultados del estudio llevado a cabo por la consultora Search Value y por encargo de Bossard, con el objetivo de analizar el peso de la industria manufacturera española por sectores de actividad.

