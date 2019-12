El Reloj de la Suerte lanza su exclusivo producto, diseñado y fabricado en España Comunicae

jueves, 19 de diciembre de 2019, 08:06 h (CET) Las uvas son las reinas de la Nochevieja en España, hasta tal punto que más dos millones de kilos se consumirán en nuestro país durante las doce campanadas de la medianoche del próximo 31 de diciembre. Se cuentan por miles las personas que en la última noche del año comen 12 uvas y piden con ilusión y emoción deseos esperanzadores para el año que a punto está de comenzar El Reloj de la Suerte lanza su exclusivo producto, diseñado y fabricado en España, para el conocido ritual de las uvas de forma original esta Nochevieja.

El Reloj de la Suerte está pensado para decorar las mesas con elegancia y diferenciándose de los productos ya muy vistos, como bolsitas de celofán, poner las uvas dentro de una copa o pincharlas en un palito de madera.

Esta idea surge de la creatividad de una Wedding Planner, mamá y emprendedora, experta en organizar Bodas y Eventos, donde siempre hay que reinventarse para marcar la diferencia de una marca y sorprender a los clientes.

Está fabricado con productos aptos para uso alimentario y su diseño ha sido patentado ya que la marca acaba de comenzar su andadura y sin duda no dejará de sorprender en los próximos años, tienen pensado y estructurada su seña de identidad y prometen marcar diferencia y ser muy originales.

Su packaging se ve en comercios y no deja indiferente, se pueden comprar las unidades que se necesiten y su precio es muy económico. Esto lo hace aún más atractivo.

A partir del próximo año tendrán también una línea infantil con personajes muy conocidos pero que aún no pueden desvelar además de su linea glamour y deluxe.

Sus productos se van agotando a los pocos días de ponerlos a la venta. Su spot publicitario consigue hacer soñar y creer que si se comparten emociones regalando El Reloj de la Suerte, la vida de las personas puede cambiar y sus sueños pueden hacerse realidad.

Sus productos se venden en varios puntos de la geografía española, principalmente en Alicante, que es donde nace la idea de este proyecto.

El spot publicitario se puede ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=tAYh99OMVhk&t=6s

Vídeos

Comparte EMOCIONES Regala El Reloj de la Suerte



