​Franquicia Growshop, una oportunidad en tiempos de desaceleración económica

Hay 2 cosas que siempre crecen cuando estamos en una época de recesión económica. El emprendimiento. La palabra crisis significa oportunidad en japonés, lo que nos quiere decir que hasta en las situaciones más complicadas se puede sacar algo de beneficio.



El consumo de drogas. Ya sea como un medio de evadir la realidad, o por cualquier otra razón. Las recesiones económicas se caracterizan por producir cambios negativos en la sociedad. Muchas personas pierden su trabajo, y las que no lo hacen siempre están con el temor de que algo va a ocurrir.



Es en estos casos cuando se agudiza el ingenio y los emprendedores se atreven a lanzar una revolucionaria idea que lo puede cambiar todo. Emprender es un riesgo, sí, pero cuando ya hemos perdido mucho, no nos parece tan absurdo asumirlo.



Las cifras no engañan: está demostrado que el incremento del paro también se relaciona con un incremento del consumo de drogas, como puede ser el de la marihuana.



Aquellos emprendedores más ingeniosos seguro que ya han encontrado la relación entre estos dos conceptos: estamos en un periodo en el que los expertos indican que estamos condenados a sufrir otra recesión. Lo peor de todo es que las cifras aseguran que seguimos ese camino.



Por ello, las redes de franquiciados de growshops pueden ser la solución que estabas buscando. La franquicia Growshop de Tecnocultivo ha comenzado su propia red de franquiciados. Si te interesa esta nueva manera de invertir, sigue leyendo.



¿Qué ventajas tiene el franquiciado de Growshops? Cada vez son más los emprendedores los que ven con buenos ojos el negocio del cannabis. En estos últimos años se ha disparado el consumo. Sin embargo, la gran mayoría de ellos tan solo ven dinero, y fracasan porque no saben mucho sobre este sector.



El plan de Tecnocultivo es implantar un establecimiento Growshop en cada provincia de nuestro país. Al ser un sistema de franquicias, tendrá todo el respaldo de una empresa líder en el mercado, que realmente funciona y que nos garantiza unos beneficios mínimos.



Cuenta con una experiencia de más de 20 años y ofrecen asesoramiento personalizado al emprendedor, para que pueda consultar sus dudas.



Estas son algunas de las ventajas del sistema de franquicias de Growshop.



Sector en auge. El sector de los productos relacionados con el cannabis está a la orden del día. Si sabemos cómo aprovecharlo, podemos ganar mucho dinero.



Desconocimiento. Por mucho que tengamos una buena idea, si no sabemos cómo moverla, no servirá de nada. En el tema del cannabis hay mucha polémica con la legislación. Si apuestas por un sistema de franquicias no te tendrás que preocupar por nada: podrás vender un artículo legal con todas las garantías.



Ingresos mínimos. Además, esta fórmula sigue un sistema que ya funciona, que ya está implantado y que ha sido rentable como para crear un sistema de franquicias. Podemos repetir el mismo éxito en nuestro negocio.



Si quieres encontrar tu oportunidad de oro, apuesta por los growshops, siempre y cuando hayas obtenido conocimientos sobre el emprendimiento en el sector.