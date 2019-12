​Aspectos para considerar al solicitar un préstamo online Al momento de solicitar un préstamo online las tasas de intereses juegan un papel fundamental para decidir cuál es la institución más conveniente Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 19 de diciembre de 2019, 10:20 h (CET)

Solicitar un préstamo personal online es una modalidad que los españoles cada vez utilizan con mayor frecuencia para adquirir liquidez de forma rápida y sencilla. Sin embargo, es importante que las personas entiendan las condiciones de cada tipo de préstamo para determinar si es conveniente y si se adapta a sus necesidades. En este artículo, se mostrarán los tres aspectos fundamentales que se deben evaluar al momento de solicitar este tipo de préstamos.



¿En qué consiste un préstamo personal online? Los préstamos personales online rápidos son un método de financiación que ofrecen las entidades privadas no bancarias para facilitar el acceso al dinero a toda persona que lo necesite y cumpla con los requisitos básicos. Este procedimiento se realiza por Internet, y las suma de los importes que se pueden solicitar varían según la institución con la que se realice el trámite, el rango puede variar entre cifras pequeñas como 300€ hasta sumas elevadas de 60.000€.



El número de instituciones financieras españolas que han decidido ofrecer este servicio ha aumentado de manera considerable en los últimos años, lo que implica que haya una gran variedad de opciones para solicitar un préstamo online. Cuando se realiza la solicitud de un préstamo es importante que la persona esté familiarizada con los términos y condiciones de cada institución, de esta manera podrá tener la certeza de que cumplirá con el pago de las cuotas para evitar situaciones de impago, que pueden terminar perjudicando los intereses del solicitante. En este sentido, lo más recomendable es visitar una página que funcione como comparativa de préstamos y muestre los datos relevantes de cada institución, de esta manera la persona interesada podrá elegir la opción que más se adapte a sus necesidades.

Aspectos que se deben considerar en el momento de solicitar un préstamo online Consultar una comparativa de préstamos es la mejor opción para conocer qué tipo de préstamos podemos encontrar en la red. Dependiendo de la modalidad que se elija, los tres factores principales que se deben tomar en cuenta son: la cantidad de dinero mínima y máxima que se puede solicitar, el plazo para realizar el pago y las tasas de intereses de cada institución.



En lo que respecta a la cantidad de dinero que una persona puede solicitar, el rango depende de la institución financiera y de si se solicita un préstamo rápido, personal o con condiciones ASNEF.



Referente al plazo de pago, este también estará relacionado con el punto anterior, ya que mientras más baja sea la suma de dinero, el tiempo para devolverlo también será más corto. En este sentido, es importante conocer con claridad si el solicitante puede cumplir con el tiempo disponible para evitar caer en una situación de impago.



Finalmente, es importante que cada persona esté informada de las tasas de intereses que se manejan en este tipo de producto financiero, ya que es el punto que determina si es un préstamo que vale la pena.



Importancia de analizar las tasas de intereses TIN y TAE Al momento de solicitar un préstamo online las tasas de intereses juegan un papel fundamental para decidir cuál es la institución más conveniente. Existen dos tipos de tasas de interés conocidas como TIN y TAE. El Tipo de Interés Nominal (TIN), representa el porcentaje fijo de interés que la institución establece por concepto de ceder el dinero, mientras que la Tasa Anual Equivalente (TAE), se calcula mediante una fórmula matemática que incluye variables como la frecuencia de los pagos, las comisiones bancarias y los gastos de la operación, por lo que suele representar un valor importante en la cantidad de dinero que se debe devolver a la institución.



En muchas ocasiones, las instituciones que ofrecen este producto financiero colocan una tasa de interés TIN del 0%, sin embargo, esto no significa que sea el tipo de préstamo más conveniente, ya que se deberá considerar el valor de los intereses correspondientes a la TAE para determinar la cantidad de dinero que se debe regresas. Este es uno de los motivos por lo que los préstamos rápidos, de importes bajos, suelen terminan generando un importe mucho más elevado al de la cantidad recibida. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Se prevé una “notable desaceleración” del PIB global Crédito y Caución advierte de que el PIB mundial de 2019 crecerá siete décimas por debajo de 2018, debido especialmente a la desaceleración del comercio global. Datos reales en tiempo real: el próximo gran reto del sector financiero en 2020 Se espera que la cifra de dispositivos conectados al Internet de las Cosas aumente de los 26 a 75 mil millones para 2025 Сonciliación bancaria: qué es y cómo hacerla En algunos casos, los usuarios pueden encontrar transacciones extrañas El 91% de la economía aún no es circular ​Las empresas que quieran proyectarse al futuro tendrán que integrar el patrón de economía circular ya que los consumidores valoran cada vez más el impacto medioambiental de las compañías Las reformas más sostenibles que puedes hacer en casa Realizar una serie de reformas en casa con materiales sostenibles nos permitirá de reducir el impacto ambiental que nuestras viviendas tienen sobre el medio natural