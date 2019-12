Los perfiles tecnológicos aumentarán sus salarios el próximo año Los salarios de algunos de los profesionales tecnológicos aumentarán un 2,3% de cara al próximo año Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 19 de diciembre de 2019, 09:20 h (CET)

La alta demanda de perfiles tecnológicos y la escasez de este tipo de profesionales hacen que muchas empresas, nacionales e internacionales, aumenten los salarios en el área tecnológico con el objetivo de captar talento. “Los sueldos por encima de la media y la seguridad laboral siguen siendo algunas de las razones de peso que tienen muchos profesionales para formarse en conocimientos tecnológicos especializados, como el Big Data o blockchain”, señalan desde IEBS, escuela de negocios online especializada en la formación de profesionales tecnológicos.



No obstante y, aunque la mayoría de las profesiones tecnológicas mejoran progresivamente sus salarios, no todas lo hacen de la misma manera. Por ello, IEBS, ha querido destacar las cinco profesiones tecnológicas que más van a incrementar sus salarios aproximadamente un 2,3% de cara al próximo año.



Experto en UX

La necesidad de las empresas por ofrecer a sus clientes una experiencia de usuario óptima de un producto digital de una manera más intuitiva y eficiente hace que surja una demanda cada vez mayor de contar con expertos en UX Design en sus plantillas. De hecho, según una encuesta recogida por IEBS, el 73% de directores y profesionales relacionados con el sector UX apuntaron que la demanda de este perfil aumentará durante los próximos cinco años. Su salario medio actual, se encuentra entorno a los 36.000 euros, una cifra que desde la escuela estiman que crecerá, en 2020, hasta los 45.000 euros anuales



Profesionales en Growth Hacking

Con un salario medio, actualmente, de 35.000 euros anuales, este perfil profesional está especializado en aplicar técnicas de marketing a través de estrategias creativas, con menos costes y más impactos. La necesidad de innovación y captación de clientes por parte de las empresas harán que el sueldo de este perfil profesional con habilidades en diseño de estrategias de Marketing Data Driven, Técnicas de Crecimiento y Embudo de Conversión crezca hasta 50.000 euros anuales, según IEBS.



Experto en Project Management Los promotores de negocios capaces de mejorar la competitividad y productividad de una empresa se han convertido en expertos fundamentales en materia de organización y gestión de cualquier negocio. A través de la aplicación de metodologías ágiles y entornos de trabajo altamente eficientes se consigue generar un crecimiento positivo que promueve la integración de equipos de trabajo a través del procedimiento del manifiesto agile. Directores y altos cargos del sector empresarial estiman que el salario medio de estos profesionales se situará en torno a los 45.000 euros, cuando hoy en día se encuentra entorno a los 36.000 euros.



Experto en tecnología Blockchain Esta tecnología se define como una tendencia que va a marcar la transformación digital de los nuevos modelos de negocio. En este sentido, las empresas necesitan de éstos consultores tecnológicos con un perfil económico-financiero para afrontar los nuevos retos y entornos digitales que afectan a sus empresas. La industria fintech, funcionamiento blockchain o el uso de criptomonedas son alguna de las funciones que realizan estos expertos cuyo salario alcanzará en 2020, hasta los 90.000 euros anuales.



Especialista en Digital Business Analytics & Big Data

En los últimos años el salario medio de un especialista en análisis de datos y Big Data se ha situado en torno a los 55.000 euros anuales, una cifra que continuará creciendo por la necesidad de este tipo de profesionales por parte de las empresas y por la escasez de estos expertos en el mercado laboral. Habilidades como la planificación y gestión de estrategias y campañas de marketing mediante el análisis de datos proporcionan grandes beneficios a las empresas como la fidelización y captación de clientes, desarrollo de algoritmos predictivos como solucionador de problemas y, en definitiva, para el incremento de ventas. Desde la escuela de negocios consideran que, el próximo año, el salario medio de este profesional se situará en 70.000 euros anuales. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas En el último año, solo uno de cada seis nuevos empleos fue para jóvenes menores de 25 años En los últimos doce meses el número de ocupados en nuestro país ha aumentado en 346.300 personas (+1,8%) y con este suman 22 los trimestres consecutivos con incremento interanual del empleo ​Conociendo a … Pablo Herreros Laviña Entrevista a Pablo Herreros Laviña, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Autónomos: ¿cuándo se considera falso autónomo y qué consecuencias le trae a la empresa? Para una empresa, tener entre su plantilla a trabajadores que figuren como autónomos, pero que ejerzan como empleados, puede comportar consecuencias graves. El salario emocional: ¿cuáles son las condiciones laborales mejor valoradas por los españoles? Un seguro de salud, flexibilidad horaria o la posibilidad de teletrabajar son parte del salario emocional que más valoran los españoles Diez cosas que deben saber los futuros autónomos El ‘Decálogo para autónomos junior’ nace para evitar que los nuevos emprendedores incurran en los errores más frecuentes