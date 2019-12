AXA, Ferrovial, EMT y Metro de Madrid, ganadores de los Premios de Diversidad e Inclusión de la Fundación Adecco Comunicae

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 16:50 h (CET) En su III edición se han premiado las categorías al Mejor Plan Estratégico de Diversidad e Inclusión, Mejor Práctica en Inclusión Laboral, Mejor Práctica en Acción Social y Mejor práctica para la Transformación Cultural en Diversidad e Inclusión La Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad han celebrado la entrega de la III Edición de los premios de Diversidad e Inclusión en un acto que ha contado con la presidencia de Honor de SS.MM. los Reyes de España. La gala ha sido presidida por Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y director de RSC del Grupo Adecco, y Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad.

Los premiados, escogidos de entre las 95 candidaturas presentadas, han sido AXA, Ferrovial Servicios, EMT y Metro de Madrid, con Mención Especial para las empresas SOULEM y AUXISTENCIA.

AXA – Categoría I – Mejor Plan Estratégico de Diversidad e Inclusión, que reconoce la estrategia y visión empresarial de la Diversidad e Inclusión más innovadora por su relación con su transversalidad y la orientación a todos los grupos de interés de la empresa (empleados, clientes, proveedores, etc.) Carmen Corbatón, directora de Diversidad e Inclusión, Relaciones Laborales y Salud Laboral, ha sido la encargada de recoger el premio.

FERROVIAL SERVICIOS – Categoría II – Mejor Práctica en Inclusión Laboral, que reconoce a sus Escuelas de Oficios como la mejor iniciativa y estrategia de selección y gestión de los recursos humanos, para fomentar la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión social en la propia empresa. Cristina Clavero, directora de RSC y Comunicación Interna, ha recogido el reconocimiento.

EMT – Categoría III – Mejor Práctica en Acción Social a "¡Creemos en tu autonomía!" como mejor práctica educativa, formativa y laboral desarrollada por las empresas con las comunidades locales para empoderar a personas en riesgo de exclusión social, y favorecer así su inclusión laboral y social. Ha recogido el galardón Alfonso Sánchez Vicente, director gerente de EMT.

Metro de Madrid – Categoría IV – Mejor práctica para la Transformación Cultural en Diversidad e Inclusión, al proyecto L.A.R.A., la Línea de Apoyo para el Refuerzo de la Autonomía, por favorecer y promover la transformación de la cultura organizacional en materia de Diversidad e Inclusión. El premio lo ha recogido Silvia Roldán, consejera delegada de Metro de Madrid

Además, el jurado ha querido otorgar dos menciones especiales: a la empresa SOULEM por su proyecto Costura para Vidas Valientes, representada por Macarena López-Cordón, CEO de la compañía, y al proyecto AIUDO, de AUXISTENCIA, representada por su CEO, Daniel Ibiza.

Estrategias de diversidad con propósito

Bajo la presidencia de Honor de SS.MM. los Reyes de España, que han querido volver a mostrar su apoyo a esta tercera edición de los Premios, se conformó un jurado formado por Jesús Celada Pérez, director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Carmen Alsina, directora de Comunicación de la CEOE; Arrate Oromi Sáenz de Navarrete, directora del Club Financiero Génova; e Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados. Por parte de Fundación Adecco participaron Francisco Mesonero director general y Emilio Zurutuza, patrono de la Fundación Adecco. En representación del Club de Excelencia en Sostenibilidad, ha formado parte del jurado su secretario general, Juan Alfaro.

En esta edición, se ha valorado especialmente que cada proyecto esté enmarcado en una estrategia de diversidad con repercusión en todas las áreas de la empresa, de modo que no queden limitadas a acciones aisladas. El impacto, la consistencia, sostenibilidad en el tiempo, innovación, replicabilidad, originalidad y búsqueda de objetivos concretos han sido también aspectos tenidos en cuenta.

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y director de RSC del Grupo Adecco, ha declarado que “esta III edición de los Premio Diversidad e Inclusión es una evidencia de que el mensaje de diversidad e inclusión está calando en el sector empresarial. Las organizaciones necesitan optimizar sus estrategias de diversidad e inclusión para ser competitivas en un mundo cambiante que exige gran flexibilidad y en el que el valor de los intangibles cada vez adquiere más peso. Los galardonados de esta edición han sabido leer esta necesidad y además la han aplicado a través de proyectos ligados a su propósito corporativo, por lo que su impacto y sostenibilidad en el tiempo será mucho mayor. Al mismo tiempo, la implementación de estas políticas de diversidad son las que permiten que las personas más vulnerables puedan ver cumplido su derecho fundamental a tener un empleo y estar plenamente integrados en sus puestos de trabajo”.

La celebración de estos premios forma parte del proyecto #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco y busca promover e inspirar estrategias de diversidad e inclusión que pongan en el centro el talento y el valor de cada individuo, luchando contra prejuicios que perpetúan la situación de vulnerabilidad de muchas personas en riesgo de exclusión.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo:

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

Sobre el Club de Excelencia en Sostenibilidad

El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial compuesta por un grupo de veinte grandes compañías que apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental, constituyendo el foro de referencia en España en la divulgación y promoción de prácticas responsables.

Estas empresas son: ABB en España, Adecco España, AENA, BASF Española, B/S/H Electrodomésticos España, CEMEX España, Endesa, FCC, Grupo Antolin, Mahou San Miguel, Iberdrola, Orange España, Placo Saint-Gobain, Red Eléctrica de España, Renault España, SEAT y Vodafone España.

