Matilde Manzano recibe el premio Amazing Woman por parte de la Fundación Orange

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 16:34 h (CET) La Fundación Orange junto con la Fundación del Secretariado Gitano otorgan el premio "AMAZING WOMAN" a Matilde Manzano Salazar por su esfuerzo y dedicación Matilde Manzano Salazar, mujer emprendedora y empresaria, ha obtenido una gran recompensa a su esfuerzo y constancia por parte de la fundación Orange, que le ha otorgado el premio “AMAZING WOMAN”. El premio es un reconocimiento a su gran trabajo, y un desarrollo innovador, un claro ejemplo demostrado por la Sra. Matilde, madre de familia de origen gitano. Emprendió su proyecto logrando materializar sus ideas y experiencia en los tradicionales mercadillos en su tienda online El Saddai, actualmente es visto en todos los lugares de España y el mundo, a través de la web: https://elsaddai.es/

La empresa SEO en un Click, empresa de diseño web, fue la elegida por Matilde parallevar a cabo su iniciativa de desarrollo web. Para el diseño de la página, se tomaron en cuenta las características del mercadillo de Matilde, creando una tienda online donde poner al alcance artículos con la mejor calidad-precio de: lencería, pantys, baño, calzado, etc.

SEO en un Clickes una empresa de servicios de marketing digital con la principal función de diseño de páginas web, posicionamiento web, gestión de web, etc. logrando increíbles resultados a partir de la idea inicial del cliente con novedosas estrategias del comercio online. SEO en un Click no solo ha hecho posible cumplir el sueño de la Sra. Maltilde en crecer laboralmente sino que con su gran labor de Marketing Digital y Posicionamiento SEO, ha conseguido que la página de moda online sea visible y llegue a todos los puntos de España.

Cabe destacar la participación de la comunidad gitana ya que es indicador de tomar en cuentas los nuevos emprendedores en esta área y el progreso dentro de su cultura.

Durante las últimas décadas, estudios realizados desde la etnografía, la historia oral y la producción visual han incluido las voces gitanas en el esfuerzo de superación con la finalidad de ser visto como sociedad unida en crecimiento y desarrollo laboral, abiertos a progresar y adaptarse a las nuevas alternativas laborales como es el comercio online.

“Estoy super ilusionada con el proyecto, espero que mi página traspase barreras y llegue a todo el mundo” comenta Matilde Manzano.

Como ejemplo de evolución y crecimiento personal se encuentra la Sra. Matilde, con esfuerzo y dedicación está consiguiendo hacerse un hueco entre las mejores tiendas de moda online.

