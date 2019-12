Los test online se erigen como esenciales para preparar oposiciones Comunicae

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 15:59 h (CET) En 2019 la Oferta de Empleo Público ha sido de 33.000 y 2020 apunta que será un año de gran oferta también. La estabilidad económica es lo que más valora el 86% de los opositores, según una encuesta realizada por OpositaTest. La preparación de una oposición no es una tarea fácil: el 99% de los opositores encuestados considera que la constancia y el esfuerzo son lo más importante para superar con éxito una oposición La mayor plataforma online de test para opositores incrementa cada año en 120% su base de usuarios.

OpositaTest propone más de 250.000 preguntas actualizadas y simula una competición con otros candidatos.

La tasa de mejora de resultados de los opositores es superior al 95%.

OpositaTest ya ha ayudado a 20 academias de preparación de oposiciones a agilizar su transformación digital y automatización de procesos.

El boom que ha supuesto este incremento de plazas ha llevado consigo un incremento récord en cuanto a opositores registrados en la plataforma líder en preparación de oposiciones, OpositaTest, que ha incrementado en 2019 en un 120% sus usuarios a nivel nacional y un 250% en Galicia, comunidad donde se ubica. "Desde OpositaTest convertimos el tedioso proceso de opositar en algo motivante y con resultados gracias a las posibilidades tecnológicas. En la mayoría de los casos, más ahora con el incremento de opositores, no basta con aprobar, también hay que ser el mejor, y eso lo saben muy bien los más de 325.000 usuarios que han convertido al método de OpositaTest en el estándar por excelencia con una tasa de mejora de resultados del 95%".

Los métodos de estudio tradicionales, a examen

La obsolescencia de los materiales y su alto coste, la falta de hábito en el estudio, la falta de información y la soledad en el proceso son algunos de los frenos que encuentran los opositores cuando se plantean empezar a opositar. La digitalización permite nuevas herramientas que aminoran esos frenos y permiten al opositor dedicarse al estudio, lo que verdaderamente le va a hacer llegar a su objetivo final: aprobar. Las nuevas herramientas permiten un ahorro importante de dinero y un extra de motivación con técnicas relacionadas con el juego, entre otras.

La plataforma OpositaTest permite a sus usuarios personalizar su estudio, el sistema se adapta al nivel de cada candidato de forma sencilla y le permite confeccionar los test según sus intereses: por temas, por fallos o incluso, hacer simulacros de examen. "Esta flexibilidad dispara la motivación de los aspirantes, que progresan a través de pruebas retantes. Un sistema que aprovecha el análisis digital de datos para ser un fiable complemento para los opositores, así como para academias con las que mantenemos también una estrecha colaboración. Somos el complemento ideal tanto para una academia, un preparador o para alguien que se prepara por su cuenta" afirma Jonathan García, CEO de OpositaTest.

En segundo lugar, puesto que una oposición es una prueba competitiva, es importante que los aspirantes tengan acceso a una información honesta sobre su nivel respecto al del resto de candidatos. La plataforma OpositaTest permite, gracias a su herramienta ‘Comprueba tu nivel/Ranking’, ponderar las respuestas del usuario y situarlo en una clasificación en la que participan otros miles de aspirantes en su misma situación. Los puntajes y las clasificaciones previas dan una idea certera de si los opositores van bien encaminados al examen al tiempo que les motiva a escalar posiciones. Anteriormente, esto solo se podía saber tras la prueba oficial.

Por último, la tecnología va mucho más allá de los test tradicionales realizados con plantillas y que no aportan una explicación instantánea a una respuesta incorrecta. "Los nuevos test online que hemos desarrollado tienen la capacidad no solo de describir el error, sino también de detallar esa pequeña diferencia que determina si una solución es verdadera o falsa. Todo de forma justificada e inmediata".

Creada por opositores, para opositores y con proyección internacional

Inés Bra, cofundadora de OpositaTest y licenciada en Derecho, opositó durante cinco años a una plaza de juez y fiscal. Junto a su socio Jonathan García, describió todos los puntos de mejora que tenía la difícil preparación de unas oposiciones.

OpositaTest echó a andar en 2016 con dos de las pruebas que Inés conocía más en profundidad: la de jueces y fiscales y la de letrados para la administración de Justicia. Tres años después, la plataforma líder de preparación de test para opositores ofrece más de 110 oposiciones para todo tipo de plazas en administraciones estatales y autonómicas y ha ayudado a más de 325.000 personas a mejorar sus resultados.

Desde su creación, OpositaTest ha tenido un crecimiento sostenido que le ha permitido más que duplicar su base de aspirantes cada año. El atractivo método, la patente motivación de los candidatos y la precisa información sobre la marcha de las oposiciones han cimentado la confianza en una plataforma que ya ha implantado su tecnología en 20 academias de preparación de oposiciones. Una apuesta firme y reconocida por los estudiantes que le ha valido el galardón Emprendedor XXI de Caixa Bank a la empresa gallega con mayor potencial de crecimiento y el primer puesto en el XX Campus de Emprendedores de SeedRocket y que aspira ya a cruzar fronteras en 2020.

