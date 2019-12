Qué sitios no perderse de las Islas canarias por www.todovillas.eu Comunicae

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 16:02 h (CET) Un paraíso natural, disfrutar de la mejor naturaleza y el sol más radiante es posible en las Islas Canarias, ese lugar donde pasar unos días puede ser todo un disfrute para la familia Disfrutar de las vacaciones, sin que nada impida el disfrutar de todo un paraíso natural y del sol más radiante que se pueda imaginar, es posible en las maravillosas Islas Canarias, aquí vienen lo que no se puede escapar en la visita a la comunidad canaria.

San Sebastián de La Gomera

Una pequeña localidad situada en la maravillosa Isla de la Gomera, en la que se puede disfrutar de la mejor naturaleza con edificios arquitectónicos tan milenarios como es la Torre del Conde.

Santa Cruz de Tenerife

Es una de las ciudades más urbanitas de todas las Islas Canarias, disfruta del entorno canario en una de las capitales más grandes de todo canarias, con una visita imprescindible a edificios como el Auditorio Adán Martín, uno de las obras arquitectónicas más representativas de Santiago Calatrava.

El Teide

Es el pico más alto de España, eso lo sabe todo el mundo, pero quizá se desconozca todo el parque natural y el entorno que hay alrededor de dicho monte, un auténtico paraíso natural que cuenta con una de los entornos más naturales de todo el país.

Fuerteventura

Es otra de las zonas imperdibles de las Islas Canarias, con uno de los entornos más exóticos y atrayentes de todo el archipiélago, y la visita a Fuerteventura incluye la visita prácticamente obligada a la famosa playa de Jandía, ideal para todo aquel que quiere descubrir el mundo del nudismo.

El Hierro

Es otra de las islas más magníficas de todo el archipiélago canario, disfrutando de todas sus playas y los fabulosos miradores que tiene la isla y terminar haciendo submarinismo en uno de los fondos marinos más completos de todo el mundo, una experiencia realmente inolvidable.

Corralejo

Uno de esos tesoros algo más escondidos de las Islas Canarias, disfrutar de todas las dunas y sumergirse en un paraíso natural como si se tratase del mismísimo desierto, para terminar practicando kitesurf en sus más que magníficas playas, todo eso es posible de disfrutar en Corralejo.

Esta es tan solo una muy pequeña selección de cosas que disfrutar en las infinitas Islas Canarias. Si además de practicar el mejor turismo también hay que buscar alojamiento, es muy recomendable disfrutar de todas las villas que hay por las islas canarias, en www.todovillas.eu está una buena selección de villas de Canarias para disfrutar del paraíso canario con todos los lujos imaginables.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.