Las estrellas de EuroLeague, al rescate de la Tierra en el nuevo capítulo de HeroLeague Comunicae

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 12:30 h (CET) El segundo capítulo de la serie animada HeroLeague marca el fin de la primera aventura de los héroes creados por el español Fernando Blanco. El nuevo episodio ya está disponible: youtu.be/wlffF-sgfzU El segundo capítulo de HeroLeague, la campaña de animación lanzada por la Turkish Airlines EuroLeague y creada por el dibujante español Fernando Blanco (DC Comics), marca el fin de la primera aventura de sus protagonistas. En el primer capítulo de la serie animada, la leyenda de la NBA Tony Parker reclutó a 17 de las principales estrellas de la competición para salvar la Tierra de su destrucción.

Invisibilidad, superfuerza, visión de rayos X, supervelocidad o telepatía son algunas de los superpoderes que los jugadores de la EuroLeague han desarrollado mientras se preparan para el partido más importante de sus vidas, que decidirá el destino del planeta.

Las estrellas de HeroLeague tratarán de salvar la Tierra con la pasión humana como única fuente de energía para evitar la fatalidad en un encuentro que se disputará en el Lanxess Arena de Colonia (Alemania), sede de la Final Four el fin de semana del 22 al 24 de mayo en la que se decidirá el ganador de la EuroLeague 2019/2020.

El segundo y último episodio de la primera aventura de HeroLeague ya está disponible: youtu.be/wlffF-sgfzU.

HeroLeague: las estrellas de la EuroLeague diseñadas por Fernando Blanco

HeroLeague es la apuesta de EuroLeague en su vigésima temporada para combinar baloncesto con los nuevos formatos de entretenimiento y animación para acercarse a un público más joven.

El dibujante español Fernando Blanco, conocido por sus diseños en algunos de los mayores títulos del mundo de los superhéroes, como Batman, los Vengadores o X-Men, y con más de dos décadas de experiencia en el mundo del cómic, es el encargado de crear y dar superpoderes a las versiones animadas de los mejores jugadores de la EuroLeague.

Para más información, dirigirse al siguiente enlace:

https://www.euroleague.net/news/i/a6m6s68egekj45aw/heroleague-superpowers-unveiled

Sobre Euroleague Basketball

Euroleague Basketball (EB) es líder mundial en el negocio de deportes y entretenimiento, dedicado a dirigir las principales competiciones europeas de clubes profesionales de baloncesto bajo un modelo organizacional único e innovador. Siendo propiedad y estando administrada por algunos de los clubes más exitosos e históricos del mundo, EB gestiona y organiza las dos principales competiciones de baloncesto masculino del continente: la Turkish Airlines EuroLeague y la 7DAYS EuroCup, así como el principal escaparate del deporte sub-18, el Torneo EB Adidas Next Generation.

Las competiciones de EB llevan la élite del baloncesto europeo a los cinco continentes y a toda la comunidad deportiva a través de la plataforma OTT EuroLeague TV. EB también organiza una serie de programas comunitarios y educativos. Su innovador programa de responsabilidad social corporativa, One Team, cuenta con la participación de 40 clubes y han marcado las vidas de más de 16.000 personas. Asimismo, su MBA en Sports Business prepara a futuros profesionales en gestión deportiva.

Vídeos

Euroleague



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.