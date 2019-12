El nuevo Impuesto de Sucesiones y Donaciones ya se ve reflejado en los presupuestos andaluces de 2020

La regulación del impuesto de Sucesiones y Donaciones ha supuesto una rebaja del 99 por ciento en Andalucía, beneficiando principalmente a las sucesiones de padres a hijos Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma en aprobar los presupuestos de 2020, según recoge ABC. Las cuentas han salido adelante, en donde se ve reflejada la aprobación del nuevo impuesto de Sucesiones en Andalucía. Esto supone una rebaja fiscal del 99 por ciento, beneficiando en su mayoría a las sucesiones de padres a hijos, es decir, todas aquellas personas que reciban herencias en Sevilla o cualquier otra provincia andaluza pasará a pagar el 1 por ciento por este tributo. De esta forma, en Andalucía se produce una considerable rebaja al ser comparada con el anterior impuesto vigente.

De este modo, el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba su segundo presupuesto en poco más de diez meses. El proyecto de ley asciende a una cantidad de 38.540€, con un 5,6 por ciento más y en donde se reflejan la nueva bajada de impuestos. Esto supone un ahorro considerable para el contribuyente, estimando unos 42,5 millones de euros entre 2019 y 2021 en cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones.

Una reducción en el impuesto que no afectará a los abogados de herencias en Sevilla y del resto de la comunidad autónoma andaluza, ya que los trámites no se han modificado y continúan siendo los mismo. Tanto si existe testamento como si no, es imprescindible acudir al asesoramiento de un abogado especialista en herencias para tramitar toda la documentación necesaria. Unos trámites que necesariamente hay que realizar de acuerdo a la ley vigente y que siempre son recomendables realizar lo antes posible, ya que se podría estar pagando de más, pasarse los plazos establecidos e, incluso, vulnerar los propios derechos si no se está realizando adecuadamente el proceso.