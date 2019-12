Irisbond, única tecnológica española galardonada en los premios "Europa accesible: TIC 4 ALL" Comunicae

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 12:15 h (CET) Frente a más de 80 proyectos de 17 países europeos, la compañía tecnológica española de eye-tracking se hace con el premio a la mejor solución para "personas con trastorno del habla" gracias a IrisGo. Esta iniciativa tiene como objetivo cerrar la brecha digital y equipar a todos los grupos de la sociedad, incluidas las personas con discapacidad y otros grupos de personas con necesidades específicas, para aprovechar las TIC, permitiendo así el desarrollo de capacidades en habilidades digitales La empresa tecnológica Irisbond se hizo con un galardón en el Foro europeo sobre "Europa accesible: TIC 4 ALL”, celebrado la semana pasada en Malta.

En esta segunda edición del evento, en la que se han presentado más de 81 proyectos de empresas de 17 países de la comunidad europea, la española Irisbond, compañía pionera en tecnologías de apoyo con el primer software de eye-tracking de fabricación y desarrollo 100% español, ha sido la única empresa tecnológica española premiada en la categoría “Mejor solución para personas con trastorno del habla”, por su tecnología de vanguardia y por reflejar los valores de innovación, éxito e inclusión de la solución, mejorando así la calidad de vida de las personas con discapacidad.

“Para nosotros, recibir este prestigioso galardón europeo es un orgullo y un reconocimiento al trabajo que hemos venido realizando estos años con el único propósito de acercar la tecnología a la sociedad, mejorando de verdad la calidad de vida de las personas. La tecnología de nuestro dispositivo Irisgo abre una ventana al mundo a las personas con discapacidad, permitiéndoles ejercer su Derecho Fundamental a la Comunicación, el cual se les niega si no disponen de la tecnología necesaria”, afirma Eduardo Jáuregui, fundador de Irisbond.

Irisbond se fundó en 2013 como una compañía tecnológica pionera en tecnologías de apoyo, cuyas soluciones se basan en años de I+D. Gracias a las tecnologías de seguimiento ocular (eyetracking), Irisbond crea una nueva manera de comunicarse con el entorno. Los avanzados algoritmos de software, basados en inteligencia artificial, traducen la mirada para ofrecer un acceso a la información de forma natural, intuitiva y de manos libres, así como un control total de la pantalla.

IrisGo, el dispositivo que aboga por una comunicación inclusiva

En el marco del foro, Irisbond presentó su dispositivo mejorado IrisGo, que integra el primer software de eye-tracking de fabricación y desarrollo 100% español. La aplicación directa de los sistemas Irisbond en el mundo de la discapacidad y, más concretamente, en personas con movilidad reducida, permiten gracias a la comunicación asistida que el paciente pueda comunicarse con su entorno de forma libre y autónoma, dotándoles así de libertad e independencia. Irisbond se concentra en el desarrollo de sistemas basados en la tecnología de seguimiento ocular que pueden ser aplicados a sectores diversos entre los que se encuentran accesibilidad, integración industrial o aplicaciones científicas con una proyección internacional.

Buscando soluciones digitales para promover- aún más- el desarrollo de la accesibilidad en los países e instituciones de Europa

Este Foro se llevó a cabo dentro del marco de la Iniciativa Regional para Europa sobre Accesibilidad, asequibilidad y desarrollo de habilidades para todos, para garantizar la inclusión digital y el desarrollo sostenible adoptado por la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2017. Esta iniciativa tiene como objetivo cerrar la brecha digital y equipar a todos los grupos de la sociedad, incluidas las personas con discapacidad y otros grupos de personas con necesidades específicas, para aprovechar las TIC, permitiendo así el desarrollo de capacidades en habilidades digitales.

Este evento para Europa fue organizado conjuntamente por la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión Europea (CE), y está respaldado por la Secretaría Parlamentaria para Personas con Discapacidad y Envejecimiento Activo (PSDAA).

En este contexto, el Foro se centró en promover el desarrollo de la accesibilidad en los países e instituciones, a través del esfuerzo colectivo y la cooperación de las partes interesadas y el intercambio de soluciones exitosas de los proyectos e iniciativas implementadas, con el fin de intercambiar recursos y soluciones y hacer de Europa una sociedad más inclusiva.

“Es importante unir esfuerzos para eliminar las barreras y permitir el desarrollo humano y la inclusión social de las personas con discapacidad y otros grupos de personas con necesidades específicas. Es por ello de vital relevancia cooperar en el desarrollo de programas y proyectos, y generar asociaciones y capacitación”, apuntó Jáuregui.

Noticias relacionadas AXA, Ferrovial, EMT y Metro de Madrid, ganadores de los Premios de Diversidad e Inclusión de la Fundación Adecco Matilde Manzano recibe el premio Amazing Woman por parte de la Fundación Orange Más de 440 startups se presentan a la 3ª convocatoria de TrenLab, aceleradora de Renfe que desarrolla Wayra La diabetes y la insuficiencia cardíaca pueden beneficiarse de la telemedicina en el ámbito laboral Aumenta la instalación de calefacciones en Cáceres, según Satelca