Distintas formas de ser atendido por un vidente ¡Descubre la mejor forma de conocer tu futuro!

El futuro, lo que no vemos, lo que sucederá, siempre nos ha interesado y las videntes proporcionan un servicio que muchas personas consultan para conocerlo. Sin embargo, existen quienes usan cartas para sus predicciones y otras que no. ¿Qué las diferencia? ¿Cuál es más fiable? Si quieres aventurarte en el mundo del misticismo y saber qué tipo de consulta te conviene más, sigue leyendo.



¿Con o sin cartas? Las videntes sin cartas tienen el don de ver el futuro, han nacido con él. Esta sensibilidad ante el mundo espiritual les permite una canalización de las energías, interpretarlas y convertirlas en información. Las percepciones les llegan como visiones que se explican como mensajes.



Aunque las videntes no necesiten de ningún objeto para conducir estas visiones, en algunas ocasiones pueden usar como apoyo las cartas de tarot. Debido a que es un don con el que se nace, éste no puede ser estudiado.



Sin embargo, la vidente aprende a canalizar las energías que recibe para poder interpretarlas, por lo que debe desarrollar su don para poder controlarlo. Hay videntes que tienen una mejor visión de sucesos del pasado mientras que otras pueden ver con mayor nitidez lo que sucederá en el futuro del consultante.



Por su parte, los tarotistas son profesionales que realizaron estudios y han tenido una formación para poder conocer e interpretar los símbolos y el significado de las cartas del tarot.



En las consultas, el tarotista puede comprender las cartas que han salido, relacionarlas y explicarlas detalladamente al consultante. Entonces, los tarotistas no pueden hacer predicciones, sino que únicamente se encargan de interpretar los signos que les ofrecen las cartas.



El aprendizaje para comprender el significado de las cartas de tarot es una ciencia, razón por la que se estudia, como si fuese una profesión. Una manera de saber si es profesional o no, es haciendo preguntas sobre su sistema de lectura y el significado de las cartas.

Todas las personas interesadas por el tarot pueden estudiarlo y ser profesionales. Caso contrario a la videncia, que es un don innato, y no se puede aprender por medio de estudios.



¿Qué ventajas tiene una vidente? Una clarividente que hay pasado años desarrollando su don hasta conseguir controlarlo, puede ofrecer predicciones con un mayor acierto, ya sean eventos del futuro que no hayan acontecido, o bien, sucesos del pasado.



Además, las consultas pueden girar sobre cualquier tema que resulte de interés para el cliente, relacionado con saber cómo irá en los estudios, si se ascenderá en el trabajo, si la pareja es infiel, sobre temas de salud, entre otros.



Por otra parte, las videntes en su mayoría, realizan sus sesiones vía telefónica, por lo que el cliente solo deberá llamar y la vidente le responderá desde su hogar y le dará una predicción acertada sin importar el medio que estén usando, ya que la vidente solo necesita escuchar la voz y saber el nombre de la persona para darle una predicción.



De igual manera, este medio permite que te comuniques con la vidente cuando quieras y sin importar donde estés, ya sea que necesites una consulta urgente o no estés en tu casa.



¿Elegir videntes con gabinete o sin gabinete? Las videntes con gabinete son aquellas que realizan consultas en lugares que comparten con otras videntes, es decir, responden a la llamada con otras personas a su alrededor. Este sistema crea un ambiente ruidoso y que no permite la concentración, por lo tanto, las predicciones serán menos acertadas en estos casos.



Por el otro lado, las videntes sin gabinetes son aquellas que ofrecen sus servicios desde sus hogares, vía telefónica. Ellas estarán en un ambiente tranquilo, silencioso y adecuado para no ser interrumpidas, y por lo tanto, poder concentrarse para realizar sus predicciones.



De esta manera, las energías que reciben les permiten ver el futuro e interpretarlo para su cliente, sin distracciones ni nada que se interponga en su predicción.



Si eres uno de los curiosos que quiere saber un poco más sobre la vida,, las videntes son el mejor medio para contactar con ese lado místico de la existencia y poder saber todo lo que necesitas para mejorar el camino de tu vida.