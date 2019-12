El precio de internet en el mundo El internet con la velocidad más rápida está disponible en Polonia, Rumanía, Moldova, India, Hungría, Letonia y Ucrania, donde puedes disfrutar de 1 Gb/s por menos de 20 € al mes Redacción Siglo XXI

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 09:41 h (CET) Apenas hace 20 años, solamente el 4% de la población mundial tenía acceso a internet. En 2019, el número de internautas es 4,5 mil millones de personas, que corresponde al 58,8% de los habitantes en nuestro planeta.

Según la ONU, la red global desempeña un papel esencial en la vida del hombre contemporáneo. Además, esta organización aprobó una resolución que reconoce el acceso a internet como uno de los derechos humanos fundamentales e insta a los Estados miembros a que actúen contra la exclusión digital.



¿El el acceso al internet un reto para el presupuesto familiar hoy en día? ¿Dónde cuesta menos navegar por la red? ¿En qué país se encuentra internet rápido? y ¿es realmente barato el internet en España? El equipo de análisis de Picodi.com decidió estudiar las listas de precios de los 233 proveedores de internet de fibra óptica más grandes en 63 países del mundo para responder estas preguntas.



100 Mb/s debería ser suficiente para todos Hay muchos factores que influyen en la comodidad con a que usas internet. Entre ellas podemos enumerar la interferencia en la señal inalámbrica, la carga en la red, la velocidad nominal, el tipo de conexión a la red y también factores externos como la calidad del sitio web visitado o la distancia de éste con su servidor.



Según los datos de la plataforma Speedtest.net, la velocidad promedio del internet por cable a nivel mundial es de 70 Mb/s (diciembre 2019). Sin embargo, la velocidad ofrecida con más frecuencia en 55 de los 63 países de nuestra lista con 100Mb/s. Actualmente, esta velocidad nos permite navegar en internet utilizando varios dispositivos al mismo tiempo y a disfrutar de los servicios de streaming con la resolución más alta, 4K (Ultra Hi-Definition).



Es interesante señalar que en países como Polonia, Rumanía, Francia y Singapur, los proveedores nacionales ya no ofrecen una velocidad tan baja. En Polonia y Rumanía la velocidad mínima es de 150 Mb/s, en Francia es de 200 Mb/s y en Singapur es de 500 Mb/s. A su vez, en Tayikistán, Turkmenistán y Vietnam, la velocidad de 100 Mb/s todavía no está disponible.



Precios de internet en el mundo Entre los países de nuestra lista, son los habitantes de Sudáfrica los que pagan más por el acceso a internet a una velocidad de 100 Mb/s, es decir, en promedio 79 €. Los noruegos y los islandeses también tienen que gastar bastante, 62 €.



Moldova (8,74 € al mes), Rusia (6,96 €) y Ucrania (5,60 €) ofrecen a los usuarios de internet los precios más bajos y accesibles.



Internet a 20 € Verificamos también que tan rápido puede ser el Internet por el equivalente a 20 € mensuales. Para esto tuvimos que excluir de esta lista un tercio de los países que forman parte de nuestro estudio. En países como Australia, Brasil, Alemania, Suiza, Chile, Italia, Portugal, EE. UU., Sudáfrica y otros, el internet de fibra óptica cuesta más de 20 €. El siguiente gráfico presenta los resultados para cada uno de los países.



Un precio, velocidades diferentes El internet con la velocidad más rápida está disponible en Polonia, Rumanía, Moldova, India, Hungría, Letonia y Ucrania, donde puedes disfrutar de 1 Gb/s por menos de 20 € al mes. En Rusia, se puede comprar internet con una velocidad de 890 Mb/s a este precio. Mientras que en China y Lituania, sólo de 600 Mb/s.



La velocidad cósmica La conexión de 1 Gb/s permite descargar un archivo de 1 GB en tan sólo 8 segundos. Actualmente, es una de las mejores opciones ofrecidas en el mercado. Sin embargo, no buscamos demostrar la utilidad de esta velocidad. Sólo verificamos en qué países está disponible el internet de 1 Gb/s para usuarios residenciales y a qué precio.



Internet súper rápido en el mundo

Según el estudio de Picodi.com, el internet de 1 Gb/s es un lujo que muchas personas no pueden permitirse. Cabe señalar que en 22 de 44 países de nuestra lista, donde los proveedores ofrecen la tarifa mencionada, el costo mensual de dicha conexión supera los 50 €. El internet más caro lo encontramos en Austria (199 €) y Australia (209 €). En el otro extremo se sitúa Rumanía con un internet a un precio relativamente bajo, 8€ por mes. España ocupa un puesto entre los veinte primeros con el precio de 35 €.



Metodología Este informe analiza el precio del internet en 63 países, incluyendo los países del G20, los más grandes de habla inglesa o española y aquellos independizados de la antigua Unión Soviética.



Tomamos en cuenta los proveedores más significativos de internet ilimitado de fibra óptica u otras tecnologías más avanzadas en cada país. Incluimos precios válidos después del período promocional. Por otro lado, omitimos ofertas que consistan en paquetes de varios servicios, tales como internet + TV, internet + acceso a las aplicaciones empleadas para la reproducción de vídeos, películas y música vía streaming, etc. También excluimos a los proveedores locales que prestan servicios a escala regional o sólo en ciudades seleccionadas. Si el alquiler del router se paga, esta cantidad también se ha incluido. La lista completa de los países y los proveedores está disponible aquí.



