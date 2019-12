Mimar el cuerpo y el alma esquiando en alta montaña En Park Piolets Mountain Hotel&Spa, Andorra Teresa Berengueras

Este año la nieve, por suerte para los amantes de la práctica del deporte del esquí, ha llegado antes de lo habitual. Las cimas de las montañas han cambiado de color, trocando los tonos ocres por el blanco nuclear que ha llenado las pistas de esquí de una nieve apta para deslizarse sobre su superficie, lejos de la polución de las grandes urbes.



En esta época del año, cuando el invierno comienza a tocar a la puerta, todos estamos un poco cansados, las vacaciones veraniegas ya tan sólo son un recuerdo en el tiempo, y es justo ahora, en este cuarto y último trimestre del año cuando más pesa la mochila, con sus problemas, que llevamos meses arrastrando, junto con el estrés de las responsabilidades. Ha llegado el tiempo de vaciar esta pesada mochila y acercarse hasta las montañas cubiertas por las primeras nevadas siempre es un alivio al pensar que ha llegado el tiempo de calzarse los esquís y junto con familia, amigos y conocidos dejarse llevar por ellos a lo largo de las blancas pistas



Grandvalira, en Soldeu (Andorra), es uno de los destinos preferidos por muchas personas para disfrutar de sus vacaciones de invierno en estos próximos días. Grandvalira, el mayor dominio de los Pirineos, tiene una logística muy bien organizado para recibir a todos aquellos amantes de la nieve, allí encontrarán todo lo que les pueda hacer falta para pasar gozosamente unos días de vacaciones, lejos de las preocupaciones habituales. Desde el transporte a los “forfaits” a lugares en los que descansar después de una buena jornada de esquí.



Park Piolets Mountain Hotel&Spa es uno de esos lugares donde reposar después de una jornada pasada deslizándose sobre la nieve, rodeado de montañas. Es un lugar ideal para desconectarse, aislarse y practicar lo que se llama “cocooning”. En este hotel, situado a 1800 metros de altitud, se ofrece un servicio donde predomina el confort y el bienestar al tiempo que también se ocupan de que los visitantes tengan la posibilidad, en sus instalaciones, de acceder a diversos tratamientos de belleza. En sitios como éste donde miman a los clientes estos marchan con la impresión de haber disfrutado de unas dobles vacaciones.



La gran novedad de esta temporada es la reapertura del reformado Spa, con un aumento de los servicios ofrecidos a los clientes que pueden relajarse en la piscina interior y climatizada o en los jacuzzi. Toda una experiencia, propia de los países del Norte de Europa, estar rodeado de agua caliente mientras la vista panorámica es totalmente blanqueada por la nieve. Todo un sueño hecho realidad.



También están a disposición del cliente que lo desee baños turcos y saunas, así como diversas cabinas para aplicación de tratamientos de belleza con productos de alta cosmética natural. Complementan estos tratamientos del cuerpo talleres de aromaterapia y belleza para cuidar la piel con productos cosméticos a base de probióticos, además de talleres de yoga y empoderamiento tantos para mujeres como para hombres.



Las obras de reforma se han realizado con total respeto hacia el medioambiente y la sostenibilidad, utilizando en los materiales trabajados los últimos avances técnicos para conseguir una mayor eficacia en el ahorro energético. Este respeto también se da en el tratamiento de las aguas donde en lugar de cloro se usan sales de magnesio, producto beneficioso para la piel.



Dentro de la exigencia en los servicios ofrecidos a los clientes también se han cuidado del estilismo del cabello. De este apartado de cuida <b>Philippe Venoux</b>, conocido estilista francés afincado en Barcelona desde hace más de treinta años. Venoux recibe en el salón de peluquería, una especie de “green”, donde aplica al cabello de los clientes toda una gama de productos respetuosos con el mismo, para regenerarlos después de las sesiones de esquí o senderismo, donde los cabellos sufren la agresión del clima y la práctica de los deportes de invierno. No hay problema en pasar la mañana del último día del año esquiando y poder acudir a la cena de despedida del año con un estupendo peinado. Para eso está allí Philippe Venoux.



En Park Piolets no dejan ningún cabo suelto y también la gastronomía es una tentación más para sus clientes. Un año más mantiene el acuerdo con la Escuela de Hostelería Hoffmann de Barcelona, una propuesta gastronómica fresca, variada, con opciones saludables, y caprichos como sus postres marca de la casa.



Y por segundo año se alían con <b>José María Kao</b> para llevar a los Pirineos la mejor cocina tradicional china a través del restaurante pop-upp KAO Soldeu, con una técnica de cocina handmade, producto local de calidad y una cuidada carta de vinos.



Las vacaciones siempre pasan volando, y teniendo a la mano tantas posibilidades seguro que falta tiempo. Es lo mejor, es la manera de olvidar, de renovarse, de adquirir más fuerzas para este inmediato 2020 que no sabemos por dónde andará y qué sorpresas nos va a dar, siempre esperamos las buenas, las malas también llegan pero si las pilas están cargadas se supera todo. Unas vacaciones como las propuestas, seguro que dejan nueva-nuevo y con mucha más alegría. Hay que vivirlo, mucho. Felices fiestas.

