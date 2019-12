Dimensión de la política exterior de la Ley de Enmienda de Ciudadanía de la India En primer lugar, esta Ley debería considerarse como un intento de abordar el problema de los derechos humanos en el vecindario de la India Niranjan Marjani

@@NiranjanMarjani

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 08:18 h (CET) La Ley de Enmienda de Ciudadanía fue aprobada por el parlamento de la India. El propósito de esta Ley es enmendar la Ley de Ciudadanía de 1955 que se ocupa de las disposiciones de ciudadanía en la India. La disposición principal de esta enmienda es otorgar la ciudadanía a las minorías religiosas de Pakistán, Afganistán y Bangladesh (es decir, hindúes, budistas, sikhs, jainistas, parsis y cristianos) que enfrentan persecución por motivos religiosos en sus respectivos países y que han buscado refugio en India antes del 31 de diciembre de 2014. También con la aprobación de esta Ley, la duración de residencia en India necesaria para adquirir la ciudadanía se ha reducido de 11 años a seis años para estas categorías de personas.



Se ha debatido mucho sobre esta Ley con partidarios y opositores que presentan sus argumentos. Una línea de argumento principal ha sido que esta Ley va en contra de la Constitución de la India y también en contra del tejido secular del país. Sin embargo, aparte del efecto de esta Ley en la política interna de la India, es importante examinar si esta Ley afecta la política exterior de la India y, en caso afirmativo, de qué manera.



Esta ley podría considerarse como un impacto en la política exterior de la India desde tres puntos de vista. El primero es el tema de los derechos humanos, el segundo punto de vista son las políticas cambiantes de la India con respecto a los países islámicos y el tercero es cómo esto afectaría la posición de la India en la región.



Cuestión de derechos humanos En primer lugar, esta Ley debería considerarse como un intento de abordar el problema de los derechos humanos en el vecindario de la India. Plantear este problema por parte de India también alteraría en cierta medida los compromisos de India con los países occidentales. La India ha sido objeto de escrutinio sobre el tema de los derechos humanos en Jammu y Cachemira por parte de los medios internacionales, algunos países como Turquía y Malasia que han apoyado a Pakistán y también de grupos de derechos humanos. Sin embargo, esto podría considerarse una preocupación selectiva ya que muchas veces las violaciones de los derechos humanos de las minorías en Pakistán, Afganistán y Bangladesh pasan desapercibidas.



Políticas de la India con respecto a los países islámicos En segundo lugar, esta Ley también debe considerarse en la serie de India que restablece sus compromisos con los países islámicos. El restablecimiento de las relaciones de la India con el mundo islámico ha sido una de las principales características de la política exterior del primer ministro Narendra Modi. Esto se ha observado en los compromisos de India en el Medio Oriente. Ahora se está intentando el mismo cambio en el sur de Asia.



En 2017, Modi se convirtió en el primer primer ministro indio en visitar Israel. Modi visitó solo Israel en ese momento y no Palestina. Visitó Palestina más tarde. Este evento marcó la separación de las relaciones de la India con Israel y Palestina. Las relaciones de la India con Israel se han fortalecido con los años. Al mismo tiempo, India también ha mantenido relaciones cordiales con Palestina.



De manera similar, recientemente, en octubre de 2019, Modi visitó Arabia Saudita. También tenía previsto visitar Turquía antes de Arabia Saudita, pero canceló la visita debido a que Turquía planteó el problema de Cachemira en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). La decisión de la India de elegir a Arabia Saudita en lugar de Turquía fue un indicio de su disposición a participar activamente en el panorama político de Oriente Medio.



Efecto sobre la posición de la India en la región Las dos instancias mencionadas en las políticas de la India con respecto al mundo islámico indicaron un cambio diplomático en las relaciones de la India con el Medio Oriente. Sin embargo, esta legislación trata sobre las minorías en los tres países vecinos de la India. La implementación de esta ley tendría implicaciones diplomáticas y estratégicas para la India. Además, las relaciones de la India con Pakistán, Afganistán y Bangladesh no son iguales. Las relaciones de India con Bangladesh serían más cordiales, seguidas de Afganistán, mientras que las relaciones con Pakistán siguen siendo menos cordiales. Pero después de la implementación de esta ley, India necesitaría un ejercicio diplomático considerable para calmar cualquier temor y duda, especialmente con Bangladesh y Afganistán.



Sin embargo, al reconocer la situación de las comunidades minoritarias en estos tres países, India también destaca el problema de la creciente radicalización y la amenaza del terrorismo en el sur de Asia. El hecho de que estas minorías sean perseguidas por motivos religiosos indica una radicalización en rápido crecimiento. Dado que la radicalización y el terrorismo afectan directamente la seguridad de la India, esta Ley podría considerarse como uno de los pasos dados para proyectar el problema.



India enfrenta desafíos a su seguridad en diferentes niveles. India también ha estado planteando el tema del terrorismo en todas las plataformas internacionales. India ha pedido una definición uniforme de terrorismo para contrarrestar efectivamente esta amenaza. Desde la perspectiva de la política exterior, la enmienda de la ley de ciudadanía solo debe considerarse como uno de los pasos para resaltar el problema más importante de la radicalización y el terrorismo en el vecindario de la India.

