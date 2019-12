Consejos de adopción de mascotas según Mascota Planet Comunicae

martes, 17 de diciembre de 2019, 16:16 h (CET) Son muchas las personas que esta Navidad 2019 deciden sorprender a sus seres queridos regalando una preciosa mascota. Llegan las cartas a Papá Noel donde los más pequeños muestran sus grandes deseos de pedir una mascota como regalo 'Esta Navidad no compres sueños, adóptalos'.

Si antes de finalizar el año se tiene la intención de comprar un perro o un gato en alguna tienda de mascotas, el mejor camino es adquirirlo sin ningún coste y realizando una bonita acción.

El año pasado un total de 104.688 perros y 33179 gatos fueron abandonados en España. Sin tener en cuenta los animales exóticos que, en numerosas ocasiones, no tienen cabida en los refugios y protectoras, al ser animales más delicados en cuanto a cuidados y alimentación. El 30% de los perros abandonados se llevó a cabo en el primer cuatrimestre, una vez pasadas las navidades.

Desde Mascota Planet aconsejan una adquirir un compromiso al tener una mascota, donde deben optar siempre por la adopción frente a la compra de animales. Las personas interesadas en adoptar, deben saber que las mascotas están desparasitadas, vacunadas contra la rabia e identificadas con microchip. Por lo que, esto facilita el proceso adopción en aquellas personas que tienen dudas sobre la misma.

Consejos de adopción según Mascota Planet:

Adoptar en el un momento vital donde se tenga más tiempo libre para acelerar su adaptación.

Terminará siendo un amigo, no forzar acercamientos.

Llevar un control en caso de que exista otra mascota, confirmando la existencia de una buena relación entre los mismos.

Mantener una rutina será el mejor aliado para una adaptación prolífera.

Comprar un pienso que le guste y adecúe a su raza y tamaño.

En protectoras de animales como Mundoanimalia o Animal Rescue se pueden encontrar miles de animales esperando a su adopción. Desde Mascota Planet se seguirá promoviendo durante esta campaña la adopción animales y combatir el número de mascota abandonadas.

