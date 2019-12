Ventajas de alquilar una silla de ruedas, por La Casa del Enfermo

El alquiler de ayudas para la movilidad como las sillas de ruedas es una opción interesante y económica para situaciones de incapacidad temporal Casi todas las personas, en algún momento de sus vidas, pueden necesitar una silla de ruedas para moverse. Un accidente o una lesión, entre otras situaciones, pueden impedir moverse con facilidad, y que se requiera este tipo de ayudas. No obstante, a menos que la situación se alargue demasiado en el tiempo o sea una incapacidad permanente, comprar una silla de ruedas es un gasto bastante importante e innecesario. Por ello, como recomiendan en la casa del enfermo, la opción más interesante es el alquiler.

A continuación, se pone de manifiesto a tenor de la opinión de los expertos, cuáles son las razones y los beneficios del alquiler de productos de ortopedia y ayudas para la movilidad, entre las que destacan las sillas de ruedas.

Amplia variedad de opciones

Uno de los aspectos más interesantes es que existe una gran cantidad de tipos de sillas de ruedas, muchas más de las que se suele imaginar. No solo en el material con el que están fabricadas, sino también en el tamaño de las ruedas, la posibilidad de que sea el propio enfermo el que la mueva, que sea un modelo manual o eléctrico, etc.

En caso de que la situación sea muy puntual y el tiempo de uso sea corto, puede que la mejor opción sean las sillas manuales. Si es algo más a medio plazo, las sillas eléctricas mejoran la movilidad y son más rápidas, aunque ocupan más espacio que las primeras.

Incluso para quienes vayan a usar la silla de ruedas de manera permanente, poder elegir entre diversos modelos puede ser una muy buena idea. Es posible probar varias opciones antes de decidirse por un modelo definitivo. En lacasadelenfermo.es se puede encontrar todo tipo de sillas de ruedas en alquiler, y cuando se tiene claro con cuál se va a sentir uno más cómodo, entonces se puede comprar una silla totalmente nueva.

El ahorro

Cuando se trata de una incapacidad temporal, comprar una silla de ruedas puede no ser una buena idea. No solo porque después no se sabe qué hacer con ella, sino porque el coste es bastante elevado, en especial cuando se adquiere un modelo de buena calidad, que es lo habitual.

La opción del alquiler es más interesante, porque una vez que no hace falta la silla, se devuelve y no hay más problema. Además, los precios son mucho más bajos en comparación con lo que cuesta comprar la silla, así que se gasta solo el dinero imprescindible, nunca de más.

Cómo elegir la silla adecuada

En www.lacasadelenfermo.es cuentan con un amplio surtido de artículos de ortopedia, ayudas para la movilidad y sillas de ruedas, tanto en venta como en alquiler. A la hora de escoger un modelo de estas últimas, es importante tener en cuenta el tamaño del asiento y los reposapiés para que la persona que va a pasar bastante tiempo sentada esté lo más cómoda posible.

También es fundamental dejarse orientar por uno de sus expertos, quienes ayudan a los visitantes en todo momento a tomar una decisión acertada.

En caso de problemas de movilidad debidos a un accidente o alguna situación incapacitante, antes de comprar una silla conviene valorar la posibilidad de alquilar una silla de ruedas. Una opción económica y práctica.